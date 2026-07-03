'काल झाडावर होतं, आज मॅनहोल झालं,' अमित साटम हसताना व्हिडीओत कैद; संतापाची लाट, हकालपट्टीची मागणी

मुंबईत पाऊस सुरू झाल्याच्या अवघ्या 4 दिवसात तिघांचा मृत्यू झालाय. मुंबईत झाड कोसळून आणि उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून तिघांनी जीव गमावला. मुंबईतील सलग घडलेल्या दुर्दैवी घटनांमुळे राज्यभर संतापाची लाट उसळलेली असतानाच, भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांच्या एका व्हिडिओवरून विरोधकांनी साटमांसह भाजपल लक्ष्य केल्याचं पाहायला मिळतंय.
पावसाळ्यात कोसळणारी झाडं आणि जमीनखालचे मॅनहोल याच्या कचाट्यात सध्या मुंबईकर सापडल्याचं पाहायला मिळतंय. कारण, अवघ्या चार दिवसात मुंबईत झाड कोसळून आणि मॅनहोलमध्ये पडून तिघांचा मृत्यू झालाय. त्यामुळं मुंबईचं प्रशासन सुस्त आणि मुंबईकरांचे जीव स्वस्त असं म्हणण्याची वेळ मुंबईकरांवर आली. यावरून संतापाची लाट उसळली असतानाच, भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आणि आमदार अमित साटम यांचा विधिमंडळ परिसरातील एक व्हिडिओ चर्चेत आलाय. या व्हिडिओमध्ये अमित साटम जयंत पाटील यांना या गंभीर दुर्घटनांचा संदर्भ देताना हसताना दिसत असल्याचा दावा विरोधकांनी केलाय. काल झाडावर होतं, आज मॅनहोल झालं असं सांगताना ते हसताना व्हिडीओत दिसत आहे.
साटमांचा या व्हिडीओवरून विरोधकांनी भाजपवर असंवेदनशीलतेचा आरोप केलाय. 'हे निर्लज्ज सरकार झाले आहे', असं राष्ट्रवादी SP चे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. असंवेदनशीलतेचा कळस असून संवेदनशीलता गमवलेला पक्ष अशी टीका मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केली आहे. तसंच संजय राऊत यांनी त्यांची हकालपट्टी कऱण्याची मागणी केली आहे.
विरोधकांनी अमित साटमांच्या व्हिडीओवरून सरकारवर टीका सुरू केल्यानंतर सत्ताधारी सरसावले. भाजपनं साटमांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केल्याचा आरोप विरोधकांवर केला. पण, शिवसेनेनं मात्र साटमांच्या हसण्यावर आक्षेप घेत, विरोधकांच्या सूरात सूर मिसळल्याचं दिसलं.
'साटमांच्या वक्तव्याचा विपर्यास नको', असं भाजपा प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी म्हटलं आहे. दुसरीकडे 'घटना हसण्यासारखी नाही,गांभीर्यानं पाहा', असं शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितलं आहे.
मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या सुस्त कारभार आणि ठेकेदारांच्या डोळेझाकमुळे मुंबईकर जीव गमावतायेत. अशावेळी दोषींवर कठोर कारवाई करत, या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उपाययोजना होणं गरजेचं आहे. त्यामुळं कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी मुंबईकरांवरच्या या पालिकाप्रशासन निर्मित संकटाला हसण्यावारी घेवू नये, हीच अपेक्षा..