झी 24 तासची बातमी अधिवेशन गाजवणार, पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावरून विरोधक सत्ताधा-यांना घेरण्याच्या तयारीत

Pune News : पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण नागपूरच्या अधिवेशनात गाजणार आहे. झी २४ तासनं हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत, विजय वडेट्टीवार सभागृहात जमीन प्रकरणासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी करणार आहेत. तर नाना पटोले देखील या प्रकरणाचा मुद्दा अधिवेशनात लावून धरणार आहेत. त्यामुळे पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावरून विरोधक सत्ताधा-यांना घेरण्याच्या तयारीत आहेत.
झी 24 तासनं पर्दाफाश केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहाराचं प्रकरण नागपूरच्या अधिवेशनात गाजणार आहे, झी 24 तासनं सर्वप्रथम जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची बातमी ब्रेक केली आणि त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली, दरम्यान हाच मुद्दा विरोधक नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात लावून धरणार आहेत. काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार या प्रकरणाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी करणार आहेत. त्यामुळे पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा मुद्दा अधिवेशनात चांगलाच तापणार आहे.
पुणे जमीन गैरव्यवहाराची बातमी ब्रेक केल्यानंतर झी 24 तासनं सातत्यानं त्याचा पाठपुरावा केलाय. झी 24 तासच्या बातमीनंतर कारवाईला वेग आलाय आणि या प्रकरणात दुसरी अटक झालीय. तर दुसरीकडे गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही दिग्विजय पाटलांना अटक झालेली नाही, त्यामुळे या प्रकरणाचा मुद्दा अधिवेशनात लावून धरणार असल्याचं नाना पटोलेंनी म्हटलंय. तसंच सरकारनं स्थापन केलेल्या खारगे समितीवर पटोलेंनी आक्षेप घेतलाय. तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटलांनी देखील समितीच्या कामकाजावर सवाल उपस्थित केले आहेत.
झी 24 तासनं हे प्रकरण समोर आणल्यानंतर मुख्य आरोपींवर कारवाईची मागणी होतेय, या प्रकरणात पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे, पार्थ पवारांमुळे सरकार बॅकफुटवर गेल्याचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
या प्रकरणात आतापर्यंत दोघांना अटक झालीय, तर दिग्विजय पाटलांची चौकशी गुन्हे शाखेरसमोर चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आतापर्यंत काय झालंय पाहुयात.
5 नोव्हेंबर : झी २४ तासकडून पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण उघडकीस
5 नोव्हेंबर : झी 24 तासनं बातमी दाखवल्यानंतर जमिनीचे मूळ मालक समोर
6 नोव्हेंबर : सकाळी 11 वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून चौकशीचे आदेश
6 नोव्हेंबर : दुपारी 1 वाजता जमीन गैरव्यवहार प्रकरणासंदर्भात चौकशी समितीची स्थापना
6 नोव्हेंबर : अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
6 नोव्हेंबर : दुपारी 2.30 वाजता उपनिबंधक रवींद्र तारूंचं निलंबन
7 नोव्हेंबर : अजित पवार माध्यमांसमोर, व्यवहार रद्दची घोषणा केली, या प्रकरणात एकाही पैशाचा व्यवहार झाला नसल्याचा दावा
7 नोव्हेंबर : मुद्रांक शुल्क विभागाच्या व्यवहार रद्दची पावती झी 24 तासच्या हाती
8 नोव्हेंबर : अमेडिया कंपनीकडून शासनाची फसवणूक, 42 कोटी स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी मुद्रांक शुल्क विभागाकडून 16 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत
9 नोव्हेंबर : शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटील, रवींद्र तारू यांच्यावर गुन्हा दाखल
16 नोव्हेंबर : मुद्रांक शुल्क विभागानं पुन्हा एकदा स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी 24 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ
18 नोव्हेंबर : शीतल तेजवानीची पहिल्यांदा चौकशी
20 नोव्हेंबर : शीतल तेजवानीची दुस-यांदा चौकशी
24 नोव्हेंबर : पुन्हा एकदा अमेडिया कंपनीला मुद्रांक शुल्क विभागानं 4 डिसेंबरपर्यंत स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी मुदतवाढ
24 नोव्हेंबर - दिग्विजय पाटील चौकशीसाठी खारगे समितीसमोर उपस्थित, 28 तारखेला पुन्हा उपस्थित राहणार असल्याचं सांगितलं.
28 नोव्हेंबर- दिग्विजय पाटलांनी वकिलांना पाठवलं
3 डिसेंबर : शीतल तेजवानीला चौकशीसाठी बोलावलं. चौकशीनंतर शीतल तेजवानीला अटक झाली
4 डिसेंबर : शीतल तेजवानीला 11 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी
7 डिसेंबर : उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना अटक
8 डिसेंबर : रवींद्र तारू यांना 15 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी करणार आहेत. तसंच विरोधी पक्षातील इतर नेतेही या प्रकरणी आक्रमक झाले असून अधिवेशनात हा मुद्दा लावून धरणार आहेत. त्यामुळे झी 24 तासनं उघडकीस आणलेलं जमीन गैरव्यवहार प्रकरण अधिवेशनात गाजणार या कोणतीही शंका नाही.