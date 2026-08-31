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मेट्रो, लोकल ट्रेनच्याही खालून जमिनीतून धावणार गाड्या... मुंबईच्या पोटात चाललंय काय? आतापर्यंतचा सर्वात चॅलेजिंग प्रोजेक्ट; वाचा A To Z माहिती

मरीन ड्राईव्ह दुहेरी बोगदा प्रकल्पातील भुयारीकरणाच्या कामाला मोठे यश आलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 31, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:32 PM IST
मेट्रो, लोकल ट्रेनच्याही खालून जमिनीतून धावणार गाड्या... मुंबईच्या पोटात चाललंय काय? आतापर्यंतचा सर्वात चॅलेजिंग प्रोजेक्ट; वाचा A To Z माहिती
Image Credit: Orange Gate Marine Drive Tunnel successfully dug a 54-meter stretch beneath seven active railway tracks

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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