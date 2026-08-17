/पुण्यात 4 लोक एकत्र आले तर कारवाई; पुणे पोलिसांनी घेतला मोठा निर्णय, मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून आदेश लागू

पुणे पोलीस : पुणे पोलिसांनी घेतलेल्या मोठ्या निर्णयामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. पुणे पोलिसांनी संपूर्ण पुणे शहरासाठी 14 दिवसांसाठी जमावबंदीचा आदेश लागू केला आहे. 4 लोक एकत्र आले तर कारवाई होणार आहे. इतकचं नाही तर सोशल मीडियावरील रिल्सवर थेट बंदी घालण्यात आली आहे. सुरक्षेच्या अनुषंगाने पुणे पोलिसांनी जमावबंदीचा आदेश जारी केला आहे.
18 ते 31 ऑगस्टपर्यंत पुणे शहरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. आगामी सण आणि सामाजिक-राजकीय कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. 18 ऑगस्ट मध्यरात्री 12.01 वाजल्या पासून 31 ऑगस्ट मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत हा जमावबेदीचा आदेश लागू असणार आहे. महाराष्ट्र पोलीस कायदा 1951 च्या कलम 37 (1), (2) आणि (3) अंतर्गत आदेश जारी करण्यात आला आहे. मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने आणि बंददरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्रे, दगड, स्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ किंवा इजा पोहोचवणाऱ्या वस्तू बाळगण्यास मनाई करण्यात आली आहे. चिथावणीखोर घोषणा, गाणी, आक्षेपार्ह कृती तसेच व्यक्ती किंवा संस्थांचे पुतळे, प्रतिकात्मक प्रतिमा जाळण्यास बंदी घलाण्यात आली आहे. ऑगस्ट महिन्यात ईद-ए-मिलाद, नारळी पौर्णिमा आणि रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर शांतता व कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी जमावबंदीचा निर्णय घेतला आहे. पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींचा मेळावा, रॅली किंवा मिरवणूक आयोजित करण्यासाठी पुणे पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. विनापरवानगी अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित केल्यास किंवा त्यामध्ये सहभागी झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. सोशल मीडियावरील भडकावू कंटेंटवर पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे.