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17 वर्षांपूर्वीच्या Video मुळे ठाकरे, शिंदे अडचणीत! कोर्टात प्रत्यक्षात हजर राहण्याचे आदेश, नेमकं प्रकरण काय?

विशेष म्हणजे या प्रकरणामध्ये उद्धव ठाकरेंसोबतच एकनाथ शिंदेंनाही कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 30, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:46 PM IST
17 वर्षांपूर्वीच्या Video मुळे ठाकरे, शिंदे अडचणीत! कोर्टात प्रत्यक्षात हजर राहण्याचे आदेश, नेमकं प्रकरण काय?
Image Credit: 17 वर्षांपूर्वीचं हे प्रकरण आहे का?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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