/17 वर्षांपूर्वीच्या Video मुळे ठाकरे, शिंदे अडचणीत! कोर्टात प्रत्यक्षात हजर राहण्याचे आदेश, नेमकं प्रकरण काय?

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कल्याण कोर्टाने समन्स पाठवले आहेत. हे समन्स वसंत डावखरे प्रकरणात पाठवण्यात आले आहेत. 5 ऑगस्ट रोजी उद्धव ठाकरेंनी कल्याण कोर्टात हजर रहावे असं या समन्समध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. 2009 साली लोकसभा निवडणुकीत कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील हे प्रकरण आहे.
वसंत डावखरे विरुद्ध आनंद परांजपे अशी लोकसभा निवडणूक रंगली होती. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी परांजपे यांच्यासाठी घेतलेल्या प्रचार सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार वसंत डावखरे यांचा एक व्हिडिओ दाखवला होता. या व्हिडिओमध्ये डावखरे कार्यकर्त्यांना निवडणूक जिंकण्यासाठी पोलिस आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांची भीती न बाळगता प्रयत्न करण्याचे आवाहन करत असल्याचे दाखवण्यात आले. या प्रकरणी उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, आनंद पराजंपे आणि रमाकांत देवळेकर यांच्यावर वसंत डावखरे यांनी खटला दाखल केला होता.
तत्कालीन शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी डोंबिवलीतील सभेत हा व्हिडिओ सार्वजनिकरित्या दाखवला. मात्र वसंत डावखरेंनी व्हिडिओतील वक्तव्य नाकारले. व्हिडिओतील मजकूर निवडकपणे एडिट करून बदनामी करण्यासाठी वापरल्याचा डावखरेंचा आरोप होता. शिवसेनेने हा व्हिडिओ डावखरेंचाच असल्याचा दावा करत निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची भूमिका घेतली होती. माजी विधान परिषद उपसभापती आणि ठाणे जिल्ह्यातील ज्येष्ठ राष्ट्रवादी नेते वसंत डावखरे यांचे 4 जानेवारी 2018 रोजी निधन झाले, तरीही हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत चालू आहे.
विशेष म्हणजे या प्रकरणामध्ये विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचाही खटला दाखल करण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये समावेश आहे. त्यामुळेच एकनाथ शिंदेंना 6 ऑगस्टला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ठाकरे 5 तारखेला तर शिंदे 6 तारखेला कोर्टात हजर राहणार आहेत.
8 नोव्हेंबर 1949, पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात जन्म झालेल्या वसंत डावखरेंनी आपल्याच हिवरे गावाच्या सरपंच पदापासून राजकीय कारकिर्द सुरु केली होती. पुढे नगरसेवक, विरोधी पक्षनेते पदापासून विधानसभा अध्यक्ष पदापर्यंत त्यांनी आपली राजकीय कारकिर्द गाजवली. वयाच्या 68 व्या वर्षी मुंबईच्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये वसंत डावखरेंचं निधन झालं. त्यांना किडनशीसंबंधित आजार होता. आधी त्यांच्यावर किडनी प्रत्यारोपण शस्रक्रीया झाली होती. त्याचे पुत्र निरंजन डावखरे हे सध्या भाजपामध्ये आहेत. निरंजन डावखरे हे विधान परिषदेचे आमदार आहेत.