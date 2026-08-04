/पुणे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश; कारण धक्कादायक

पुणे न्यूज : पुण्यातील देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी येथे कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला काही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. या प्रकरणी पुणे महापालिका आयुक्तांच्या "खुर्चीला" दणका बसला आहे. न्यायालयाने आयुक्त कार्यालयातील खुर्ची जप्तीचे आदेश दिल्याने तब्बल 21 वर्षे ढिम्म बसलेल्या प्रशासनाला धक्का दिला आहे.
तातडीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत शेतकऱ्यांचे पैसे देण्याचे आश्वासन देत अब्रु वाचवली. यामध्ये पुणे जिल्हाधिकारी यांची खुर्ची आणि त्यांच्या कार्यालयातील इतर सामग्री जप्त करण्याचे देखील आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत.
पुण्यातील देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोसाठी 2002 मध्ये संपादित केलेल्या जमिनीचा सुमारे 12 कोटी रुपयांचा मोबदला काही शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही. न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांच्या खुर्ची, टेबल तसेच कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. 2018 च्या आदेशानंतरही भरपाई न दिल्याबद्दल न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढले. महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करून मुदत मागितल्यानंतर न्यायालयाने 11 ऑगस्टपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. त्यामुळे 11 ऑक्टोंबर नंतर आयुक्त साहेबांचे खुर्ची जप्त होणार की शेतकऱ्यांना मोबाईलला मिळाला याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीच्या भूसंपादनाला 92 टक्के शेतकऱ्यांची संमती मिळाली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १६ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. आतापर्यंत १,१२५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाले असून, शेतकऱ्यांना २,६०० कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आले आहे
छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक बिडकीन, एमआयडीसी, रस्ते, विमानतळ आणि रेल्वे प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाला आता वेग मिळणार आहे. अचूक आणि जलद जमीन मोजणीसाठी 30 प्रशिक्षित खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळणार आहे.