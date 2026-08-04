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पुणे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश; कारण धक्कादायक

पुण्यातील  न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि पुणे महापालिका आयुक्तांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. जमिनीचा मोबदला प्रकरणात न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 04, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:18 PM IST
पुणे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश; कारण धक्कादायक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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