महाराष्ट्रातील 288 नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपचा सर्वात मोठा विजय; 134 नगराध्यक्ष, 3000 पेक्षा जास्त नगरसेवक जिंकल्याचा दावा

Maharashtra Local Body Election Results 2025 : राज्यातील 288 नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीच्या निकालाचे चित्र हळू हळू स्पष्ट होत आहे. विजयाचा गुलाल कोण उधळणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे. अशातच संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजप आघाडीवर असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रातील 288 नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपने सर्वात मोठा विजय मिळवल्याचा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी केला आहे.
288 नगरपरिषदांपैकी 225 नगरपरिषदा भाजपने जिंकल्या आहेत. 134 नगराध्यक्ष आणि 3000 पेक्षा जास्त नगरसेवक जिंकल्याचा दावा रविंद्र चव्हाण यांनी केला आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, बी एल संतोष, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सर्व राष्ट्रीय नेते, पदाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली ही निवडणूक पूर्ण क्षमतेने लढली. राज्याचे सर्व मंत्री, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, बूथ कार्यकर्त्यांचे रविंद्र चव्हाण यांनी अभिनंदन केले. बुथवर लढलेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या विजयाचे श्रेय जनतेचे आणि कार्यकर्त्यांचे असल्याचे म्हणत रविंद्र चव्हाणांनी झुकून मतदारांना नमस्कार केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार असे देखील ते म्हणाले.
राज्यातील महायुतीचे नेते, केंद्र आणि राज्यातील नेत्यांनी प्रामाणिकपणे काम केलं. विरोधक वेगवेगळ्या पद्धतीने टीका करत होते. उद्धव ठाकरे असंही म्हणाले आज जनतेला देण्यासारखं माझ्याकडे काहीही नाही. ते बरोबर होतं म्हणून राज्यातील जनतेनेही त्यांना 2 आकड्यांच्या पुढे काहीही दिलं नाही असं म्हणत चव्हाणांची उद्धव ठाकरेंवर टीका केली.