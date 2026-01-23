English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
OYO : गर्लफ्रेंडसोबत क्षणिक सुखासाठी गेला अन्... भांडण आणि रक्तरंजित शेवट

Nagpur Crime News : OYO हॉटेलमध्ये प्रेमप्रकरणातून एक विचित्र प्रकार समोर आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 23, 2026, 05:49 PM IST
OYO : गर्लफ्रेंडसोबत क्षणिक सुखासाठी गेला अन्... भांडण आणि रक्तरंजित शेवट

कळमेश्वर रोडवरील फेटरी गावाच्या परिसरातील एका  हॉटेलमधे प्रियकरांकडून प्रेयसीची हत्या करण्यात आली आहे. नागपूरमध्ये ही घटना घडली आहे. रुचिता भांगे असं मृतक तरुणीचे नाव, प्रेम प्रकरणातून झालेल्या या हत्येमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. ओयो हॉटेलमधे दोघांमध्ये झालेल्या वादातून प्रियकराने चाकूने प्रेयसीच्या गळ्यावर वार केला आहे.  यामध्ये तरुणी गंभीर जखमी झाली आणि काही वेळात तिचा मृत्यू झाला.

हत्या करून आरोपी प्रियकराने हॉटेलच्या पहिल्या  मजल्यावरून उडी मारुन पळ काढला आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला असून,फरार प्रियकराचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.

प्रियकराने असा काळला पळ

मिळालेल्या माहितीनुसार, हॉटेलमध्ये प्रेयसीचा खून केल्यानंतर आरोपी प्रियकराने पकडले जाण्याच्या भीतीने पहिल्या मजल्यावरून उडी मारली आणि तिथून पळ काढला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळ गाठले. पोलिसांनी पीडितेचा मृतदेह ताब्यात घेतला असून तो शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. 

याप्रकरणी पोलिसांनी हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांची आणि परिसरातील प्रत्यक्षदर्शींची चौकशी सुरू केली आहे. पोलिसांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, फरार आरोपीच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. भरवस्तीत घडलेल्या या हत्याकांडामुळे नागपूर शहरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे.

काही दिवसांपूर्वी घडली घटना 

नागपूरच्या मानकापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गोधणी परिसरातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 23 वर्षीय प्राची खापेकर या तरुणीची एकतर्फी प्रेमातून हत्या करण्यात आल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. धक्कादायक म्हणजे, आरोपीने हत्या केल्यानंतर हा आत्महत्येचा प्रकार वाटावा असा बनाव रचला होता.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
nagpur newsOYO Hotelnagpurnagpur crimecrime news

