OYO : गर्लफ्रेंडसोबत क्षणिक सुखासाठी गेला अन्... भांडण आणि रक्तरंजित शेवट

कळमेश्वर रोडवरील फेटरी गावाच्या परिसरातील एका हॉटेलमधे प्रियकरांकडून प्रेयसीची हत्या करण्यात आली आहे. नागपूरमध्ये ही घटना घडली आहे. रुचिता भांगे असं मृतक तरुणीचे नाव, प्रेम प्रकरणातून झालेल्या या हत्येमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. ओयो हॉटेलमधे दोघांमध्ये झालेल्या वादातून प्रियकराने चाकूने प्रेयसीच्या गळ्यावर वार केला आहे. यामध्ये तरुणी गंभीर जखमी झाली आणि काही वेळात तिचा मृत्यू झाला.
हत्या करून आरोपी प्रियकराने हॉटेलच्या पहिल्या मजल्यावरून उडी मारुन पळ काढला आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला असून,फरार प्रियकराचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हॉटेलमध्ये प्रेयसीचा खून केल्यानंतर आरोपी प्रियकराने पकडले जाण्याच्या भीतीने पहिल्या मजल्यावरून उडी मारली आणि तिथून पळ काढला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळ गाठले. पोलिसांनी पीडितेचा मृतदेह ताब्यात घेतला असून तो शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे.
याप्रकरणी पोलिसांनी हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांची आणि परिसरातील प्रत्यक्षदर्शींची चौकशी सुरू केली आहे. पोलिसांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, फरार आरोपीच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. भरवस्तीत घडलेल्या या हत्याकांडामुळे नागपूर शहरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे.
नागपूरच्या मानकापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गोधणी परिसरातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 23 वर्षीय प्राची खापेकर या तरुणीची एकतर्फी प्रेमातून हत्या करण्यात आल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. धक्कादायक म्हणजे, आरोपीने हत्या केल्यानंतर हा आत्महत्येचा प्रकार वाटावा असा बनाव रचला होता.