मंत्र्यांसोबत नेहमी राहणाऱ्या PA, OSD ची नोकरी कशी मिळते? नेमकं काय काम असतं? A टू Z माहिती!

PA, OSD Job: पीए, ओएसडी कसे निवडले जातात? आणि या पदांवर नोकरी कशी मिळते?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 29, 2025, 07:58 PM IST
मंत्र्यांसोबत नेहमी राहणाऱ्या PA, OSD ची नोकरी कशी मिळते? नेमकं काय काम असतं? A टू Z माहिती!
पीए, ओएसडी नोकरी

PA, OSD Job: मंत्र्यांसोबत काम करणारे पर्सनल असिस्टेंट म्हणजेच पीए आणि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी म्हणजे ओएसडी ही अत्यंत महत्त्वाची पदे आहेत. मंत्र्यांचे शेड्यूल, मीटिंग्ज, फाइल्स आणि दैनंदिन कार्यालयीन काम हाताळणे हे पीएचे काम असते. तर धोरणात्मक सल्ला, प्रशासकीय समन्वय, मीडिया आणि रणनीतीचे काम ओएसडी पाहतो. या पदांमध्ये विश्वास, अनुभव, प्रशासकीय समज आणि गोपनीयता ही सर्वात मोठी पात्रता मानली जाते. हे लोक कसे निवडले जातात? आणि या पदांवर नोकरी कशी मिळते? अनेकदा लोक याबद्दल विचार करतात. यासंदर्भात सविस्तर जाणून घेऊया.  

PA हा मंत्री किंवा VIP सोबत सर्वात जवळ काम करणारा व्यक्ती असतो.PA चे काम काय असते? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. तर PA चे मुख्य काम मंत्र्यांचे शेड्यूल व्यवस्थापित करणे, मीटिंग्ज, फोन कॉल्स, फाइल्सची हालचाल हाताळणे, विभागातून येणारे पत्र, तक्रारी आणि फाइल्स मंत्रीपर्यंत पोहोचवणे हे असते. याशिवाय दिवसभराच्या अॅक्टीव्हीटींचा रेकॉर्ड ठेवणे आणि मंत्रींच्या सचिवालय व कार्यालयाला सुचारू चालवणे हेही PA ची जबाबदारी आहे.

PA कसे बनावे?

मंत्र्यांची वैयक्तिक पसंती किंवा विभागातून प्रतिनियुक्ती हे PA बनण्याचे दोन मुख्य मार्ग आहेत.  विश्वासाचा व्यक्ती, जुना सहकारी, राजकीय कार्यकर्ता किंवा निवडणूक क्षेत्रात मंत्रींसोबत काम करणारा व्यक्ती. मजबूत नेटवर्क असलेला असतो. अशा व्यक्तीला थेट नियुक्ती मिळते. सरकारी कर्मचारी जसे स्टेनो, PA ग्रेड-२/ग्रेड-१ किंवा सचिवालय कर्मचारी यांना विभागातून प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जाते.PA बनवण्यासाठी उमेदवार ग्रॅज्युएट, टायपिंग/स्टेनो कौशल्य असलेला,   प्रशासकीय समज असलेला, विश्वासू आणि गोपनीयता राखण्याची क्षमता असलेला असावा.

OSD कोण असतो?

OSD हा मंत्रींचा धोरणात्मक सल्लागार, रणनीतिक व्यवस्थापक आणि विशेष कार्य अधिकारी असतो. हे पद PA पेक्षा वरिष्ठ आणि अधिक प्रभावशाली मानले जाते. मंत्र्यांना धोरणे आणि योजनांवर सल्ला देणे, विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणे, मीडिया, सोशल मीडिया आणि जनसंपर्काची रणनीती तयार करणे, मंत्र्यांसाठी भाषणे, नोट्स आणि रिपोर्ट तयार करणे, महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये इनपुट देणे आणि निवडणूक क्षेत्राचे व्यवस्थापन पाहणे, अशी त्यांची कामे असतात.

OSD कसे बनतात?

OSD बनण्याचे तीन मुख्य मार्ग आहेत.IAS, IPS, IRS, PCS किंवा इतर ग्रुप A/B अधिकारी विभागातून प्रतिनियुक्तीवर येतात.मीडिया तज्ज्ञ, सोशल मीडिया विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, कायद्यात्मक विशेषज्ञ, धोरण विश्लेषक, तंत्रज्ञान किंवा डेटा विशेषज्ञ यांची विशेषज्ञतेनुसार नियुक्ती होते. तसेच मंत्र्यांच्या राजकीय टीममध्ये लॉंग टर्म काम करणारा, निवडणूक व्यवस्थापन करणारा किंवा मंत्र्यांना वैयक्तिकरित्या ओळखणारा व्यक्ती असतो.OSD साठी उमेदवार पदवी किंवा पदव्युत्तर असावा.   त्याला धोरण, प्रशासन, कायदा किंवा जनसंपर्काची समज असावी. त्याच्याकडे मजबूत संवाद कौशल्य असावे. तसेच  विश्वासू आणि गोपनीयता राखण्याची क्षमता असावी. 

या पदांवर नोकरी कशी मिळते?

या पदांसाठी थेट सरकारी भरती होत नाही. नियुक्ती मुख्यतः मंत्र्यांची शिफारस किंवा निवडीतून होते. विभागातून प्रतिनियुक्ती आणि प्रोफेशनल विशेषज्ञता अशा तीन मार्गांनी होते. मंत्र्यांची शिफारस/निवड ही विश्वास आणि क्षमतेवर थेट नियुक्ती होते. स्टेनो, PA ग्रेड-२, IAS/IPS अधिकारी किंवा सचिवालय कर्मचारी विभागातून प्रतिनियुक्तीद्वारे PA/OSD बनू शकतात. तसेच मीडिया, धोरण, डेटा किंवा कायद्यासारख्या विशिष्ट क्षेत्रातील विशेषज्ञता असल्यास नियुक्ती मिळते.  ही पदे केंद्रीय किंवा राज्य सरकारमधील मंत्र्यांसाठी असतात. PA हा मंत्री किंवा VIP सोबत सर्वात जवळचा सहायक असतो, तर OSD अधिक वरिष्ठ भूमिका बजावतो. जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी किंवा विशेषज्ञ असाल, तर प्रतिनियुक्ती किंवा शिफारशीद्वारे ही संधी मिळवता येऊ शकते. अधिक माहितीसाठी संबंधित विभागाशी संपर्क साधा.

FAQ

प्रश्न: मंत्र्यांचे PA (पर्सनल असिस्टेंट) बनण्यासाठी काय पात्रता आणि मार्ग आहेत?

उत्तर: PA बनण्यासाठी ग्रॅज्युएट असणे, टायपिंग/स्टेनो कौशल्य, प्रशासकीय समज आणि विश्वासार्हता आवश्यक आहे. दोन मुख्य मार्ग आहेत:  मंत्र्यांची वैयक्तिक पसंती – जुना सहकारी, राजकीय कार्यकर्ता किंवा विश्वासू व्यक्तीला थेट नियुक्ती.  
सरकारी विभागातून प्रतिनियुक्ती – स्टेनो, PA ग्रेड-२/१ किंवा सचिवालय कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जाते.

प्रश्न: OSD (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) बनण्यासाठी कोणते मार्ग आणि पात्रता लागते?

उत्तर: OSD हे PA पेक्षा वरिष्ठ पद आहे. पात्रता: पदवी/पदव्युत्तर, धोरण-प्रशासन-कायदा-जनसंपर्काची समज आणि मजबूत संवाद कौशल्य. तीन मुख्य मार्ग आहेत:  IAS/IPS/IRS/PCS किंवा ग्रुप A/B अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती.  
विशेषज्ञांची नियुक्ती (मीडिया, सोशल मीडिया, अर्थशास्त्र, कायदा, डेटा तज्ज्ञ).  
मंत्र्यांचा विश्वासू राजकीय सहकारी किंवा निवडणूक रणनीतिकार यांना थेट नियुक्ती.

प्रश्न: PA किंवा OSD साठी थेट सरकारी भरती होते का? नोकरी कशी मिळते?

उत्तर: नाही, या पदांसाठी थेट सरकारी भरती किंवा जाहिरात होत नाही. नियुक्ती फक्त तीन मार्गांनी होते:
१. मंत्र्यांची वैयक्तिक शिफारस आणि विश्वासावर थेट नियुक्ती.
२. सरकारी विभागातून प्रतिनियुक्ती (IAS/IPS/स्टेनो/सचिवालय कर्मचारी).
३. विशिष्ट क्षेत्रातील प्रोफेशनल विशेषज्ञता (मीडिया, धोरण, कायदा इत्यादी).
   म्हणूनच राजकीय नेटवर्क, विश्वासार्हता आणि प्रशासकीय अनुभव यांचा फार मोठा वाटा असतो.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

