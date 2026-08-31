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ओरिजनल पैठणी ओळखणे आता सोप्पे होणार, साडीवर येणार बारकोड; महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय

ग्राहकांना खरी पैठणी ओळखता यावी त्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 31, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:08 PM IST
ओरिजनल पैठणी ओळखणे आता सोप्पे होणार, साडीवर येणार बारकोड; महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय
Image Credit: Paithani Sarees

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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ओरिजनल पैठणी ओळखणे आता सोप्पे होणार, साडीवर येणार बारकोड; महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय
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