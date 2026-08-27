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बॉयफ्रेंडसोबत फिरायला गेलेल्या अल्पवयीन तरुणीचा थेट मृतदेहच घरी आला, शेजारी बसून येशूची प्रार्थना अन्...

पालघरमध्ये एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून फिरण्यासाठी गेलेल्या तरुणीचा मृतदेहच घरी आल्याने खळबळ उडाली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 27, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:53 AM IST
बॉयफ्रेंडसोबत फिरायला गेलेल्या अल्पवयीन तरुणीचा थेट मृतदेहच घरी आला, शेजारी बसून येशूची प्रार्थना अन्...
Image Credit: palghar crime news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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