जगणं इतकं स्वस्त? वायुगळतीनं घेतला निष्पाप कामगारांचा जीव! पालघरमधील घटनेनं सगळेच हादरले..

हर्षद पाटील, झी मीडिया, पालघर : पालघर जिल्ह्यातील बोईसर औद्योगिक सुरक्षिततेअभावी पुन्हा एकदा चार कामगारांचा बळी गेल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. कंपनी व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळे हे मृत्यू झाल्याचे आरोप मृतांच्या नातेवाईकांनी केले आहेत. (Palghar Gas Leak News)
बोईसर तारापूर एमआयडीसीतील प्लॉट नंबर एफ 13 वर असलेल्या मेडली फार्मास्युटिकल या कंपनीत दुपारी तीन वाजताच्या सुमारास वायू गळती झाल्याची घटना समोर आली आहे. नायट्रोजन रिएक्शन टँकमध्ये वायु गळती झाली असून यात आतापर्यंत चार कामगारांचा मृत्यू झाला झाला आहे, तर चार कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत.
प्राथमिक माहितीनुसार या जखमी कामगारांवर सध्या बोईसरमधील शिंदे या खाजगी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. एल बेंडोझोल नामक औषधाचं उत्पादन करणाऱ्या या कारखान्यात तीन वाजणाच्या सुमारास वायू गळती झाली असून, या वायुगळतीची बाधा आठ कामगारांना झाल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र यानंतर चार कामगारांचा रुग्णालयात नेण्याआधीच मृत्यू झाला असून चार कामगारांवर उपचार सुरू करण्यात आले.
कल्पेश राऊत, बंगाली ठाकूर, धीरज प्रजापती आणि कमलेश यादव अशी मृतांची नावं असून रोहन शिंदे, निलेश हाडळ या दोन गंभीर जखमी कामगारांवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत . दरम्यान, बोईसर पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेत बोईसर पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
बोईसर तारापूर एमआयडीसी वायू गळतीसारख्या घटना इथं नव्या नसून, कारखान्यांमध्ये घडणाऱ्या दुर्घटनांचे हे प्रकार इथं वारंवार सुरूच आहेत. दुर्दैवाने बोईसर तारापूर एमआयडीसीतील कारखान्यांकडून वेळेत फायर ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट, तसंच कामगारांची योग्य काळजी घेतली जात नसल्याने अशा दुर्घटनांमध्ये कामगारांना आपला जीव गमवावा लागतोय ही बाब दुर्दैवी आहे.
पोटाची खळगी भरण्यासाठी इथं कारखान्यांमध्ये प्रचंड मेहनतीचं काम करणाऱ्या कामगारांच्या जीवाला धोका असतानाही या प्रकरणात संबंधित प्रशासन अशा गंभीर दुर्घटनांकडे दुर्लक्ष करत आहे. ज्यामुळं एमआयडीसीतील दुर्घटनांची मालिका काही कमी होताना दिसत नाहीये. त्यामुळे या एमआयडीसीत काम करणाऱ्या कामगारांसह परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना आपला जीव मुठीत घेऊन राहावं लागत असल्याचं चित्र आहे.
बोईसर तारापूर एमआयडीसीमध्ये नेमकं काय घडलं?
पालघर जिल्ह्यातील बोईसर तारापूर एमआयडीसीतील मेडली फार्मास्युटिकल कंपनीत (प्लॉट नंबर एफ 13) 21 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास नायट्रोजन रिएक्शन टँकमधून वायू गळती झाली
मृत आणि जखमी कामगारांची नावं काय?
मृत कामगारांची नावं: कल्पेश राऊत, बंगाली ठाकूर, धीरज प्रजापती, आणि कमलेश यादव.
गंभीर जखमी कामगार: रोहन शिंदे आणि निलेश हाडळ.
वायू गळतीचं कारण काय होतं?
प्राथमिक माहितीनुसार, मेडली फार्मास्युटिकल कंपनीत एल बेंडोझोल नावाच्या औषधाच्या उत्पादनादरम्यान नायट्रोजन रिएक्शन टँकमधून वायू गळती झाली.