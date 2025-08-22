English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जगणं इतकं स्वस्त? वायुगळतीनं घेतला निष्पाप कामगारांचा जीव! पालघरमधील घटनेनं सगळेच हादरले..

Palghar News : पालघर जिल्ह्यामध्ये अनेक रसायन आणि औषध उत्पादक कंपन्यांचे कारखाने असून इथं मोठ्या संख्येनं कामगार कामावर येतात. मात्र जीव मुठीत घेऊन...   

सायली पाटील | Updated: Aug 22, 2025, 07:48 AM IST
जगणं इतकं स्वस्त? वायुगळतीनं घेतला निष्पाप कामगारांचा जीव! पालघरमधील घटनेनं सगळेच हादरले..
हर्षद पाटील, झी मीडिया, पालघर : पालघर जिल्ह्यातील बोईसर औद्योगिक सुरक्षिततेअभावी पुन्हा एकदा चार कामगारांचा बळी गेल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. कंपनी व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळे हे मृत्यू झाल्याचे आरोप मृतांच्या नातेवाईकांनी केले आहेत. (Palghar Gas Leak News)

बोईसर तारापूर एमआयडीसीतील प्लॉट नंबर एफ 13 वर असलेल्या मेडली फार्मास्युटिकल या कंपनीत दुपारी तीन वाजताच्या सुमारास वायू गळती झाल्याची घटना समोर आली आहे. नायट्रोजन रिएक्शन टँकमध्ये वायु गळती झाली असून यात आतापर्यंत चार कामगारांचा मृत्यू झाला झाला आहे,  तर चार कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत. 

प्राथमिक माहितीनुसार या जखमी कामगारांवर सध्या बोईसरमधील शिंदे या खाजगी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. एल बेंडोझोल नामक औषधाचं उत्पादन करणाऱ्या या कारखान्यात तीन वाजणाच्या सुमारास वायू गळती झाली असून, या वायुगळतीची बाधा आठ कामगारांना झाल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र यानंतर चार कामगारांचा रुग्णालयात नेण्याआधीच मृत्यू झाला असून चार कामगारांवर उपचार सुरू करण्यात आले. 

कल्पेश राऊत, बंगाली ठाकूर, धीरज प्रजापती आणि कमलेश यादव अशी मृतांची नावं असून रोहन शिंदे, निलेश हाडळ या दोन गंभीर जखमी कामगारांवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत . दरम्यान, बोईसर पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेत बोईसर पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

बोईसरमध्ये सातत्यानं सुरुयेत अशाच घटना...

बोईसर तारापूर एमआयडीसी वायू गळतीसारख्या घटना इथं नव्या नसून, कारखान्यांमध्ये घडणाऱ्या दुर्घटनांचे हे प्रकार इथं वारंवार सुरूच आहेत. दुर्दैवाने बोईसर तारापूर एमआयडीसीतील कारखान्यांकडून वेळेत फायर ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट, तसंच कामगारांची योग्य काळजी घेतली जात नसल्याने अशा दुर्घटनांमध्ये कामगारांना आपला जीव गमवावा लागतोय ही बाब दुर्दैवी आहे. 

हेसुद्धा वाचा : पालघर महाराष्ट्रात की गुजरातमध्ये? मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर दुकानांवर गुजराती पाट्या

 

पोटाची खळगी भरण्यासाठी इथं कारखान्यांमध्ये प्रचंड मेहनतीचं काम करणाऱ्या कामगारांच्या जीवाला धोका असतानाही या प्रकरणात संबंधित प्रशासन अशा गंभीर दुर्घटनांकडे दुर्लक्ष करत आहे. ज्यामुळं एमआयडीसीतील दुर्घटनांची मालिका काही कमी होताना दिसत नाहीये. त्यामुळे या एमआयडीसीत काम करणाऱ्या कामगारांसह परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना आपला जीव मुठीत घेऊन राहावं लागत असल्याचं चित्र आहे. 

बोईसर तारापूर एमआयडीसीमध्ये नेमकं काय घडलं?
पालघर जिल्ह्यातील बोईसर तारापूर एमआयडीसीतील मेडली फार्मास्युटिकल कंपनीत (प्लॉट नंबर एफ 13) 21 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास नायट्रोजन रिएक्शन टँकमधून वायू गळती झाली

 मृत आणि जखमी कामगारांची नावं काय?
मृत कामगारांची नावं: कल्पेश राऊत, बंगाली ठाकूर, धीरज प्रजापती, आणि कमलेश यादव.
गंभीर जखमी कामगार: रोहन शिंदे आणि निलेश हाडळ.

वायू गळतीचं कारण काय होतं?
प्राथमिक माहितीनुसार, मेडली फार्मास्युटिकल कंपनीत एल बेंडोझोल नावाच्या औषधाच्या उत्पादनादरम्यान नायट्रोजन रिएक्शन टँकमधून वायू गळती झाली.

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

