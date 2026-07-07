/School Closed: 8 जुलैलाही सर्व शाळा,महाविद्यालये आणि अंगणवाड्यांना सुट्टी जाहीर, पालघरसाठी निर्णय जाहीर

पालघर जिल्ह्यासाठी भारतीय हवामान विभागाने बुधवारी मुसळधार पावसाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. काही ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा, नदी-नाले आणि सखल भागांपासून सुरक्षित अंतर राखावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार हा निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि हवामान विभागाच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत 8 जुलै 2026 (बुधवार) रोजी सर्व अंगणवाड्या, सरकारी व खासगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, महाविद्यालये तसेच इतर शैक्षणिक संस्थांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. हा निर्णय संभाव्य अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा धोका लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. आदेशानुसार सर्व संबंधित संस्थांनी तातडीने सुट्टीची माहिती विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांपर्यंत पोहोचवावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
मंगळवारी दिवसभर झालेल्या पावसामुळे पालघर जिल्ह्यातील अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. काही रस्त्यांवर वाहतुकीचा वेग मंदावला, तर ग्रामीण भागातील काही मार्गांवर पाणी साचल्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. हवामान विभागाने पुढील 24 तासांत आणखी पावसाचा अंदाज व्यक्त केल्याने नद्या, ओढे आणि नाल्यांच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले असून आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत.
प्रशासनाने नागरिकांना हवामान विभागाच्या अधिकृत सूचनांवर विश्वास ठेवण्याचे आणि अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. अतिवृष्टीच्या काळात आवश्यक असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये, विद्युत तारा, पूरग्रस्त रस्ते आणि वेगाने वाहणारे पाणी ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिक प्रशासन, महसूल विभाग किंवा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाशी तात्काळ संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
जिल्हा प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस, अग्निशमन दल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संभाव्य पूरस्थिती, झाडे कोसळणे किंवा रस्ते बंद होण्यासारख्या घटनांवर तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार बचाव पथके आणि आपत्कालीन सेवा तत्काळ कार्यान्वित करण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पावसाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांनी मुलांना घराबाहेर जाणे टाळावे आणि शाळा सुरू असल्याबाबत अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास ठेवू नये. हवामानातील बदल लक्षात घेऊन प्रशासनाच्या अधिकृत सूचना आणि इशाऱ्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. पावसाचा जोर वाढल्यास पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते, त्यामुळे सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. हवामानाचा अंदाज आणि प्रशासनाचे आदेश लक्षात घेऊन नागरिकांनी पुढील काही तास अधिक सतर्क राहणे गरजेचे आहे.