पालघर महाराष्ट्रात की गुजरातमध्ये? रस्त्यावरचा 'त्या' प्रकाराने संताप; 'पालघरचा हा नकाशा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी...'

Palghar Gujarati Issue: महाराष्ट्रातील सर्वात नवा जिल्हा असलेला पालघर हा महाष्ट्रात आहे की गुजरातमध्ये असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यासाठी कारण ठरली आहे सरकारचीच एक अधिसूचना. नेमकं हे प्रकरण काय आहे आणि यावरुन विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधताना काय म्हटलंय जाणून घेऊयात...
पालघर जिल्हा प्रशासनाने 19 व 20 जानेवारी रोजी मुंबई–अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर (एनएच–48) मुंबईकडे जाणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी वाहतूक बंदीची अधिसूचना काढली आहे. मात्र या अधिसूचनेत मराठी व हिंदीबरोबर गुजराती भाषेचाही वापर करण्यात आल्याने टीका होऊ लागली आहे . राज्याची अधिकृत भाषा असताना गुजरातीचा समावेश का, असा सवाल स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात असून जिल्हा प्रशासनावर टीका होत आहे.
या रस्त्यावर वाहतुकींच्या बदलासंदर्भात लावण्यात आलेले फलक आणि सूचनाही गुजरातीमध्ये असल्याने अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. या प्रकरणामध्ये चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जावी अशी मागणी होताना दिसत आहे.
संजय राऊतांना पत्रकारांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता त्यांनी, "हे गंभीर आहे. यावर महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षांनी एकत्र बसून विचार केला पाहिजे. पालघर महाराष्ट्रात आहे की बुलेट ट्रेन आणि वाढवण बंदराच्या निमित्तानं हा बाजूच्या राज्याला जोडला गेलाय," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली. एवढ्यावरच न थांबताना, "पालघरचा हा नकाशा एकदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावा," असा टोलाही राऊतांनी लगावला आहे.
गुजराती भाषेवरील या वादाच्या एक दिवसआधीच बिहार भवनावरुन नव्या वादाला तोंड फुटल्याचं दिसून आलेलं. मुंबईत लवकरच 30 मजली 'बिहार भवन' उभे राहणार आहे. महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना बिहारमधील भाजप-जेडीयू सरकारने या भवनासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. नितीश कुमार सरकारने यासाठी 314 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. बिहारमध्ये सध्या भाजप व नतीश कुमार यांच्या जेडीयूची सत्ता आहे. नितीश कुमार सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच झाली. त्यात मुंबईतील बिहार भवन प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. मात्र याला मुंबई आणि महाराष्ट्रातून विरोध होताना दिसत आहे. मनसेनं हे बिहार भवन उभारण्यास विरोध केला असून नवनिर्वाचित नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी हे आम्ही काही बांधू देणार नाही. एवढे पैसे खर्च करुन त्यांनी त्यांच्या राज्यात चांगली रुग्णालये सुरु करावीत म्हणजे लोक इथे उपचारासाठी येणार नाहीत, असं म्हटलं आहे.