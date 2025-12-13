English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
झी 24 तासने पालघर जिल्ह्यातील मुलींच्या विक्रीचं रॅकेट उघड केल्यानंतर राजकीय नेते झाले व्यक्त, कोण काय म्हणालं पाहा

Palghar young girls sold: महाराष्ट्रातील एक भयाण वास्तव सांगणारी एक बातमी झी २४ तासने उघडकीस आणली होती. यावर अनेक राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 13, 2025, 01:19 PM IST
Palghar young girls sold: महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरेचा गर्व मिरवणाऱ्या राज्यात आतमध्ये काय घडतंय, याची बहुतेक कुणालाच कल्पनाही नाही. शाहू, फुले, आंबेडकर यांनी जे समाजमनाच्या सुधारणा आणि पुरोगामित्वाच्या दिशेने चांगली मशागत केली होती, त्या महाराष्ट्रात आता पुनः सरंजामी विचारांचा उगम होऊ लागला आहे. झी २४ तासने महाराष्ट्रातील एक शोकांतिक आणि धक्कादायक वास्तव जगासमोर आणले आहे, जे महाराष्ट्राच्या समाजमनाला नक्कीच हादरवून टाकेल.

पालघरच्या आदिवासी भागात एजंटच्या माध्यमातून अनेक मुलींचा बळी घेतला जातो. एजंट लाखो रुपये घेऊन आदिवासी समाजातील मुलींचं लग्न लावून देतात, मात्र त्या मुलींच्या भविष्यात काय होतं, त्या कशा राहतात याकडे कोणताही गंभीर दृष्टिकोन नाही. पालघर जिल्ह्याच्या आदिवासी भागातील दुर्दैवी परिस्थितीमुळे इथली कुटुंबं आपल्या मुलींचं लग्न फक्त 40 ते 50 हजार रुपयांसाठी लावून देतात. त्यांना आपली मुलगी कुणाशी लग्न करत आहे, तो कुठे राहतो, याची अगदी साधी कल्पनाही नसते. या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी कारवाई केली असून, आरोपींसह एजंटवरही कारवाई करून त्यांना अटक केली आहे आणि चार्जशीट दाखल केली आहे. या प्रकरणी अनेक राजकीय नेत्यांकडून प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत त्या जाणून घेऊयात.. 

 

राधाकृष्ण विखे पाटील 

राधाकृष्ण विखे पाटील बोलतात, "आपल्या माध्यमातून प्रकरण समजतंय. आदिवासी विकास मंत्र्यांनी प्रकरण गांभिर्याने घेतले आहे. नविन सामाजिक विषय समोर आलेला आहे. अमरावतीचा पालकमंत्री असताना फॅारेन फंडिंग एनजीओ आलेल्या आहेत. त्यांच्याकडून शोषण होते. असा माझा आरोप होता. आदिवासी बांधवांचा फसवणूक होतंय. एनजीओ आहेत  या आदिवासी लोकांच्या विकासात अडथळा आहेत. असं जर प्रकरण असेल तर ते खूप गंभीर आहे.मीही आदिवासी विकास मंत्र्यांशी बोलेनच. शिवाय मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत, तेही लक्ष घालतील."

राजु तोडसाम

आदिवासी मुलींच्या विक्रीबाबत झी 24 तास ने उघडकीस आणलेल्या ऑपरेशन सैतान चे आदिवासी क्षेत्राचे भाजपा आमदार राजु तोडसाम यांनी कौतुक केले आहे. आदिवासी मुलींचे आश्रमशाळा मध्ये होणारे शोषण, त्यांच्या आर्थिक दुर्बलतेचा फायदा घेत होणारी त्यांची विक्री, मुलींचे सौदे करणारे दलाल हे गंभीर प्रश्न असून याबाबत पॉईंट ऑफ इन्फरमेशन द्वारे आपण विधिमंडळात आवाज उठवू असे तोडसाम यांनी सांगितलं आहे. आदिवासी विकास विभागाने या प्रकरणात गाभीर्याने लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करणे गरजेचे असल्याचेही आमदार राजु तोडसाम यांनी सांगितले. 

केवलराम काळे 

झी 24 तास ने आदिवासी मुलींच्या होणाऱ्या विक्री बाबतचे वृत्त प्रसारीत केल्याबाबत अमरावतीच्या मेळघाटचे भाजप आमदार तथा आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक केवलराम काळे यांनी आभार मानले आहे. आदिवासी मुलींच्या गरिबीचा असा फायदा घेणे हे अतिशय गंभीर आहे, याबाबत आदिवासी क्षेत्राचा आमदार म्हणून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू आणि अशा भागात जनजागृती सोबतच दोषीवर कडक शासन करण्याबाबत पाठपुरावा करू असे आमदार केवलराम काळे यांनी सांगितले

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

