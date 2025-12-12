English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुरोगामी महाराष्ट्रात कोवळ्या मुलींच्या विक्रीचा बाजार,50 ते 80 हजारांत कोवळ्या मुलींची सौदा

Palghar young girls sold: महाराष्ट्रातील एक भयाण वास्तव सांगणारी ही बातमी आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 12, 2025, 08:30 PM IST
पुरोगामी महाराष्ट्रात कोवळ्या मुलींच्या विक्रीचा बाजार,50 ते 80 हजारांत कोवळ्या मुलींची सौदा
ऑपरेशन सैतान

Palghar young girls sold: पुरोगामी महाराष्ट्राचा डांगोरा पिटणा-या महाराष्ट्रात आतमध्ये काय चाललंय याची कल्पना बहुतेक कुणालाच नाहीये. शाहू, फुले, आंबेडकरांनी ज्या महाराष्ट्राची समाजमनाची पुरोगामित्वाची मशागत केली त्या जमिनीत आता पुन्हा सरंजामीपणाचं पीक येऊ लागलंय.महाराष्ट्राच्या समाजमनाला हादरवून टाकणारी बातमी झी २४ तास जगासमोर आणलीय. महाराष्ट्रातील एक भयाण वास्तव सांगणारी ही बातमी आहे. 

एका व्यक्तीच्या हातातील पैशातून काही जमीन किंवा कुठल्या वस्तूच्या खरेदी कर. तर एका १४ वर्षीय मुलीच्या सौद्यासाठी दिले जात आहेत.खेळायच्या, बागडायच्या आणि शाळेत जायच्या दिवसात या मुलींना चक्क काही हजारात विकत घेतलं जातंय, हे अंगावर शहारे आणणारं वास्तव आहे पालघर जिल्ह्यातलं, तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, या अल्पवयीन मुलीची खरेदी कशासाठी केली जातेय..? यामागंच कारणही तेवढंच धक्कादायक आहे. 

सध्या लग्नासाठी मुलांना मुली भेट नाहीयेत, खासगी नोकरी करणा-या तरूणांनाचंही सहजासहजी लग्न होत नाही, एकतर मुलगा सरकारी नोकरीला हवा किंवा खासगी कंपनीत त्याचं पॅकेज 15 किंवा 20 लाखांचं हवं, हे झालं नोकरीवाल्या तरूणांचं. मात्र, नोकरी नसणा-या तरूणांनी काय करायचं? त्यांची लग्न कशी व्हायचीत? त्यासाठी काही एजंट पालघरच्या आदिवासी भागात अॅक्टिव्ह आहेत. जे नवरामुलाकडून लाखो रूपये घेतात आणि पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील कुटुंबाना केवळ हजारो रूपये देऊन त्यांच्या मुलींचा सौदा करतात.. तुमच्या मुली सुखात संसार करतील मुलगा नोकरी करतो अशी अमिषं दाखवून अशिक्षित वाड्या-वस्त्यावरील आदिवासी कुटुंबाची सर्ऱासपणे फसवणूक केली जातेय.

झी २४ तासच्या टीमला वाडा-भिवंडी भागातल्या आदिवासी पाड्यांवर कोवळ्या मुलींची लग्नासाठी विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली. झी २४ तासच्या टीमनं तातडीनं या भागात जाऊन माहिती मिळालेल्या प्रकाराची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही पालघर आणि तिथून वाडा तालुक्यात पोहोचलो. शहरातील गगनचुंबी इमारती मागं टाकून आम्ही पालघरमधील आदिवासी भागात पोहोचलो. रस्त्याच्या दुतर्फा गर्द झाडी दिसू लागली होती. मध्ये मध्ये पाच-दहा झोपड्यांच्या आदिवासींच्या वाड्या दिसू लागल्या. तिथल्या आदिवासी बहुल परळी गावात पोहोचलो.

बहुतेक गावचा बाजार असावा. बाजार मागं सोडून आम्ही तिथल्या आदिवासी पाड्यावर गेलो.ती झोपडी होती पीडीत मुलीची झोपडी म्हणजे शब्दशः झोपडी गवताच्या भींती. गवताचं छप्पर. घरात चार भांडीकुंडी आणि एका बाबूंच्या आडव्या काठीवर टाकलेले कपडे... पीडित मुलगी जेमतेम 14 ते 15 वर्षांची असेल... तिच्याजवळ दोन वर्षांची मुलगी होती... पाहणा-या कुणालाही वाटेल पीडित मुलीची ती बहीण असावी... पण तसं नव्हतं...ती 15 वर्षांची मुलगी त्या चिमुरडीची आई होती.. जवळपास तीन वर्ष त्या मुलीनं नरकयातना भोगल्या होता. ही पीडित मुलगी तिच्या आजीच्या घरी राहायला होती...आईवडील कायम वीटभट्टीवर कामाच्या निमित्तानं गावापासून दूर होते... एकदिवस गावातला कोर नावाचा दलाल तिच्या आजीकडं आला... आजीला काय सांगितलं माहिती नाही. दरम्यानच्या काळात पीडितेची आजी वारली...तरीही कोर नावाच्या दलालानं तिला घेऊन संगमनेर गाठलं...कारण कोरनं या मुलीचा सौदा केला होता. हा सौदा केला होता 50 हजारांत... अवघ्या 50 हजारांत या कोवळ्या मुलीची विक्री झाली होती.

पीडित मुलीला याची कल्पनाही नव्हती..लग्न ठरवायला लावलंय याची कल्पना तिला आली होती. आहिल्यानगरच्या संगमनेर गावात पीडित मुलीला घेऊन गेले.आधी हळदी कुंकू करु असं सांगितलं आणि एका बेसावध क्षणी लग्न लावून दिलं.

आपली मुलगी आयुष्यभर सुखात राहील, जे सुख आपण आर्थिक परिस्थितीमुळे देऊ शकलो नाही ते लग्नानंतर मिळेल या भ्रमात राहून आई-वडील एजंटच्या अमिषाला बळी पडतात. पण त्यांना काय माहित, मिळालेल्या पैशांच्या बदल्यात त्यांच्या चिमुकलीच्या नशिबात फक्त आणि फक्त छळच लिहिलेला असेल... जव्हार तालुक्यात एका आदिवासी कुटुंबासोबत असाच धक्कादायक प्रकार घडलाय.

14 वर्षाची नीलम एका एजंटमार्फत जळगावच्या सचिन पाटीलसोबत त्र्यंबकेश्वरमध्ये तिचं लग्न लावण्यात आलं. लग्नानंतर नीलम गरोदर राहिली.. मात्र, तिच्या सासरच्यांनी गर्भपात करून नीलमला तिच्या माहेरी पाठवून दिलं.

पालघरच्या आदिवासी भागात एजंटमार्फत अनेक मुलींचा सौदा केला जातो.एजंट लाखो रूपये घेऊन आदिवासी समाजातील मुलींची लग्न लावून देतात. मात्र, नंतर त्यांचं काय होतं? त्या कशा राहतात याकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. पालघर जिल्ह्याच्या आदिवासी भागातील भीषण परिस्थितीमुळे इथली कुटुंबं आपल्या मुलींची केवळ 40 ते 50 हजारांसाठी लग्न लावून देतात. आपली मुलगी कोणाला देतोय? तो कुठे राहतो? याची साधी कल्पना देखील त्यांना नसते. या दोन्हीही प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई केली असून चार्जशीट दाखल केलीय, आरोपींसह एजंटलाही पोलिसानी बेड्या ठोकल्या आहेत.

उदाहरणादाखल आम्ही तुम्हाला केवळ या दोन घटना दाखवतोय. मात्र, आदिवासीबहुल या भागातल्या वाडा, मोखाडा, जव्हार, भिवंडीत अशी अनेक प्रकरणं आहेत. ज्यात अल्पवयीन मुलींची लग्न करून त्यांचा सौदा केला जातोय.देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईपासून अवघ्या शंभर किलोमीटरच्या परिसरात पालघर आणि ठाण्याचा आदिवासी भाग आहे. या आदिवासी भागाला अनेक समस्यांनी ग्रासलंय. बालमृत्यू आणि कुपोषण इथल्या आदिवासींच्या पाचवीला पुजलंय. आईच्या पोटात असल्यापासून इथल्या आदिवासींच्या वाट्याला संघर्ष येतो. जन्मताच जगण्याचा संघर्ष... तिथंही मृत्यूला हुलकावणी दिली की कुपोषणाचा विळखा पडतो. त्यावरही मात केली की इथल्या आदिवासी मुलींचा चक्क सौदा मांडला जातो.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

palgharyoung girls soldcrime Marathi newsकोवळ्या मुलींची विक्रzee 24 taas

