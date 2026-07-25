आषाढी एकादशीनिमित्त फडणवीसांचं पंतप्रधान मोदींसाठी विठूराया चरणी विशेष साकडं; म्हणाले, 'मोदींनी देशातील...'

देशात विद्यार्थ्यांनी पुरकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज देवशयनी आषाढी एकादशीनिमित्त विठ्ठलाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी विशेष साकडं घातलं. सकाळी शासकीय महापूजा केल्यानंतर पत्रकारांशी चर्चा करताना फडणवीसांनी मोदींसाठी साकडं घातल्याची माहिती दिली. फडणवीस नक्की काय म्हणाले जाणून घेऊयात...
आज श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे भगवान श्री विठ्ठल व माता श्री रुक्मिणी यांची शासकीय महापूजा व अभिषेक करून महाराष्ट्राच्या सुख-समृद्धीसाठी, शेतकऱ्यांच्या भरभराटीसाठी आणि प्रत्येक नागरिकाच्या मंगलमय जीवनासाठी विठूमाऊलीच्या चरणी प्रार्थना केली, असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापुजेचा व्हिडीओ शेअर केला आहे.
फडणवीस यांनी अन्य एक व्हिडीओही शेअर केला असून या व्हिडीओमध्ये ते पत्रकारांशी चर्चा करताना दिसत आहेत. "पांडुरंगाला हा आशीर्वाद मागितला आहे की, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी आमच्या देशातील तरुणाई करता एक नवा अध्याय सुरु केलेला आहे. या तरुणाईला दिशा देण्याकरता, त्यांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याकरता मोदीजी हा जो नवा अध्याय लिहित आहेत त्यातही त्यांना आशीर्वाद पांडुरंगाने द्यावा अशी प्रार्थना पांडुरंगा चरणी केली," असं फडणवीस या व्हिडीओत म्हणाले आहेत.
"आपल्या देशाच्या तरुणाईसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी विकास, संधी आणि नव्या आशा-आकांक्षांचा जो नवा अध्याय सुरू केला आहे, त्या संकल्पाला अधिक बळ मिळावे, देशातील प्रत्येक युवक-युवतीला आपल्या स्वप्नांना गवसणी घालण्याची प्रेरणा आणि संधी मिळावी, तसेच विकसित भारताच्या निर्मितीचा हा प्रवास अधिक वेगाने पुढे जावा, यासाठीही विठूमाऊलीच्या चरणी प्रार्थना केली. विठूमाऊलीची कृपा महाराष्ट्रावर, देशावर आणि प्रत्येक नागरिकावर सदैव राहो, हीच प्रार्थना," अशा कॅप्शनसहीत फडणवीसांनी हा व्हिडीओ शेअर केला आहे.
यंदाच्या आषाढी वारीत विक्रमी गर्दी असूनही वारकऱ्यांसाठी सुलभ, सुरक्षित आणि सुरळीत दर्शन व्यवस्था करण्यात आली आहे, असं फडणवीस यांनी महापूजेनंतर आयोजित सोहळ्यात म्हटलं. देवशयनी आषाढी एकादशीनिमित्त श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे भगवान श्री विठ्ठल व श्री रुक्मिणी मातेच्या महापूजेचे मानाचे वारकरी दाम्पत्य श्री. बाळासाहेब माने व श्रीमती प्रभावती माने यांच्या सत्कार सोहळ्यात फडणवीस यांनी वाढती भाविकसंख्या लक्षात घेऊन मंदिर कॉरिडॉरची उभारणी केली जात असून, त्यामुळे दर्शन व्यवस्था अधिक सुलभ आणि सुटसुटीत होईल, असंही सांगितलं.