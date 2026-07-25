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Ashadhi Ekadashi 2026 Mahapuja: फडणवीसांसोबत विठ्ठलाची महापूजा करणारं मानाचं जोडपं कोण? स्वत:साठी मग कोणासाठी घातलं साकडं? देवाकडं काय मागितलं?

आज पंढरपूरमध्ये विठ्ठलाची शासकीय महापूजा पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अमृता फडणवीसांसोबत विठ्ठलाची पूजा करण्याचा मान यंदा धाराशीवमधील जोडप्याला मिळाला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 25, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:51 AM IST
Ashadhi Ekadashi 2026 Mahapuja: फडणवीसांसोबत विठ्ठलाची महापूजा करणारं मानाचं जोडपं कोण? स्वत:साठी मग कोणासाठी घातलं साकडं? देवाकडं काय मागितलं?
Image Credit: आषाढीनिमित्त पार पडली पांडुरंगाची शासकीय महापूजा

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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Ashadhi Ekadashi 2026 Mahapuja: फडणवीसांसोबत विठ्ठलाची महापूजा करणारं मानाचं जोडपं कोण? स्वत:साठी मग कोणासाठी घातलं साकडं? देवाकडं काय मागितलं?
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