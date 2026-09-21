/वयाच्या सत्तरीत प्रेमाचे भूत अन् 65 वर्षीय प्रेयसीने 70 वर्षीय प्रियकराचा केला खून, कोणाला समजू नये मृतदेह...पण दीड महिन्यांनंतर कांड उघड

पुण्याजवळील पंढरपूर तालुक्यातून अत्यंत विचित्र आणि थरारक घटना समोर आली आहे. 65 वर्षीय प्रेयसीने 70 वर्षीय प्रियकराचा एका वादातून खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 70 वर्षीय वृद्ध आजोबांची हत्या ही दीड महिन्यापूर्वी झाली होती. पोलिसांनी आजोबांचा मृतदेह हा जळलेला अवस्थेत सापडला होता. त्यामुळे मृतदेहाची ओळख पटणे कठीण झाले होते. अशात पोलिसांनी मतृदेहाची ओळख पटवण्यासाठी डीएनए टेस्ट केली. हा रिर्पोट आल्यानंतर पोलिसांनी अवघ्या 12 तासांमध्ये सर्व सूत्र कामी लावली आणि या हत्या करण्याचा शोध लावण्यात आला. पोलिसांनी या वृद्ध व्यक्तीच्या हत्येसाठी 65 वर्षीय आजीला अटक केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हत्या झालेल्या व्यक्तीचं नाव अंबादास खांडेकर असं आहे. तर मंगल होनमाने या वृद्ध महिलेला पोलिसांनी अंबादास यांच्या हत्येसाठी अटक केली आहे. पोलिसांनी या हत्येचा उलगडा करण्यासाठी केलेल्या शोधात असं समोर आलं की, अंबादास आणि मंगल यांच्यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून प्रेमसंबंध होतं. अंबादास आणि मंगल या दोघांमध्ये 27 जुलैला किरकोळ वाद झाला. त्यानंतर हा वाद एवढा वाढला की, त्यातून मंगल यांना राग अनावर झाला आणि त्यांनी अंबादासला एका शेतात बोलवलं आणि तिथे त्यांची हत्या केली.
हत्येनंतर मंगल यांना आपण पकडले जाऊ या भीतीने हत्येचा पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदहे अर्धवट जाळून टाकला आणि तिथून त्यांनी पळ काढला. पण त्यानंतर 2 ऑगस्टला शेतात एक अर्धवट जळलेला मृतदेह स्थानिका आढळल्यानंतर त्यांनी पोलिसांनी सांगितलं. मृतदेह जळलेल्या अवस्थेत सापडल्यामुळे पोलिसांना त्यांची ओळख पटवणे कठीण झालं होतं. त्यासोबत पोलिसांनी घटनास्थळीही कुठलेही पुरावे सापडले नाही. त्यामुळे या गुन्हेचा शोध लावणे पोलिसांसमोर आव्हान होतं. दुसरीकडे अंबादास खांडेकर बेपत्ता असल्याचे समोर आले. त्यामुळे पोलिसांनी अंबादास यांच्या दोन मुलींचं डीएनए टेस्ट केली असता मृतदेहाची ओळख पटली.
त्यानंतर मंगल आणि अंबादास यांचं प्रेम प्रकरण समोर आलं. त्यानंतर पोलिसांनी मंगल यांना ताब्यात घेतल्यावर चौकशीदरम्यान त्यांनी हत्याची कबुली दिली. या विचित्र घटनेमुळे संपूर्ण पंढरपूर तालुक्यात खळबळ माजली आहे.