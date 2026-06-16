/पंढरपूर हादरलं! रिक्षा चालकाची किरकोळ वादातून निर्घृणपणे हत्या, मारेकऱ्यांनी घराच्या दाराला त्याचा पाय...

Pandharpur Crime News : पंढरपुरात थरकाप उडवणारी हत्येची घटना समोर आली आहे. एका रिक्षा चालकाची किरकोळ वादातून निर्घुणपणे हत्या करण्यात आल्याच उघड झाली आहे. या हत्येची क्रौर्य सीमा ओलांडली आहे. मारेकऱ्यांनी रिक्षा चालकाचा मृतदेह रेल्वे रुळांवर आणि घराच्या दाराला त्याचा पाय अडकवला होता. हे दृश्य पाहून परिसरात मोठी दहशत पसरली आहे. रोहित मधुकर कोरे असं त्या रिक्षाचालकाचे नाव असून तो 24 वर्षांचा होता.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तरुणाचा मृतदेह रेल्वे ट्रॅक वरती छिन्नविछिन्न अवस्थेत आढळला. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळावर धाव घेतली. पोलीस पुढचा तसाप करत आहेत. पोलिसांनी सांगितलं की, त्याचा काही जणांशी दारू पिऊन किरकोळ वाद झाला होता. या वादातून त्याची हत्या झाली असल्याचा संशय आहे.
काल रात्री पंढरपूर शहरातील अनिल नगर परिसरातील रेल्वे रुळ येथे ही घटना घडली आहे. रेल्वे पोलिसांनी बेवारस मृतदेह म्हणून त्याचा पंचनामा केला होता. मात्र तरुणांच्या घरावर त्याचा पायाचा तुकडा मिळल्यानंतर पोलिसांचे धागेदोरे जुळले आणि हे प्रकरण समोर आलं आहे.
दरम्यान रोहितच्या आईने पोलिसांना सांगितलं की, रोहित हा कधीही रेल्वे रुळावर जात नाही. मात्र काल रात्री त्याच्या मित्रांसोबत वाद झाला होता. त्यानंतर ही हत्या झाली आहे. रोहितच्या आईने पोलिसांना मागणी केली आहे की, तिच्या मुलाची हत्या करणाऱ्यावर कडक कारवाई करावा.