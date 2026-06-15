/देवदर्शनासाठी निघाले, पण काळाने घात केला; सहा महिन्यांच्या बाळासाठी केलेला प्रवास ठरला कुटुंबाचा अखेरचा!

Pandharpur Accident: पंढरपूरातील एका सुखी आणि कष्टाळू कुटुंबावर काळाने अत्यंत क्रूर घाव घातला आहे. सहा महिन्यांच्या आजारी बाळाच्या आरोग्यासाठी कुलदैवताचे दर्शन घेण्यास निघालेल्या बावचे कुटुंबावर दुर्दैवी संकट कोसळले. देवाच्या आशीर्वादाने बाळाची प्रकृती सुधारेल, या आशेने सुरू झालेला प्रवास काही क्षणांत शोकांतिकेत बदलला. या घटनेमुळे संपूर्ण पंढरपूर शहर हळहळ व्यक्त करत आहे.
पंढरपूरातील अनिल नगर परिसरात राहणारे संदीप आणि बालाजी बावचे हे दोन सख्खे भाऊ बांधकाम व्यवसायातून आपला उदरनिर्वाह करत होते. मेहनत, जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर त्यांनी व्यवसायात चांगली प्रगती केली होती. आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर त्यांनी पुणे रोड परिसरात स्वतःचे सुंदर घर उभारले होते. कुटुंबात आई, दोन्ही भाऊ, त्यांच्या पत्नी आणि लहान मुले असा आनंदी संसार होता. भविष्याची अनेक स्वप्ने उराशी बाळगून हे कुटुंब पुढे जात होते. मात्र नियतीने वेगळेच काही ठरवले होते. काही क्षणांतच त्यांच्या आयुष्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.
बालाजी आणि पूजा यांना सहा महिन्यांपूर्वी पुत्ररत्न प्राप्त झाले होते. मात्र जन्मापासूनच हे बाळ वारंवार आजारी पडत असल्याने कुटुंब चिंतेत होते. विविध डॉक्टरांकडे उपचार करण्यात आले, औषधोपचारही सुरू होते. तरीही बाळाच्या प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा दिसून येत नव्हती. त्यामुळे वैद्यकीय उपचारांसोबतच देवदर्शनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय कुटुंबाने घेतला. याआधीही त्यांनी गाणगापूर, तुळजापूर आणि इतर धार्मिक स्थळांना भेट देऊन बाळाच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली होती. कुटुंबाचा देवावर प्रचंड विश्वास होता आणि कुलदैवताच्या कृपेने बाळ बरे होईल, अशी त्यांना आशा होती.
रविवारी अमावस्या असल्याने हा दिवस धार्मिक दृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील मसवड येथे असलेल्या सिद्धनाथ-जोगेश्वरी या कुलदैवताच्या दर्शनासाठी जाण्याचे कुटुंबाने ठरवले. या प्रवासात संदीप आणि बालाजी यांच्यासोबत त्यांची मावस बहीण, तिचे पती आणि त्यांची मुलेही सहभागी झाली होती. सकाळी सुमारे दहा वाजता सर्वजण घरातून निघाले. प्रवासादरम्यान त्यांनी प्रथम गोंदवले महाराजांचे दर्शन घेतले. त्यानंतर सिद्धनाथ-जोगेश्वरी मंदिरात जाऊन पूजा-अर्चा केली. मंदिर परिसरात संपूर्ण कुटुंबाने आनंदाने छायाचित्रे काढली आणि ती सोशल मीडियावरही शेअर केली. त्या क्षणी कोणालाही पुढे काय होणार आहे याची कल्पना नव्हती.
आजारी बाळाला कुलदैवताच्या आशीर्वादाचा लाभ होईल, त्याची तब्येत सुधारेल आणि तो निरोगीपणे वाढेल, अशी कुटुंबाची मनापासून इच्छा होती. मात्र ज्यादिवशी त्यांनी श्रद्धेने दर्शन घेतले, त्याच दिवशी नियतीने त्यांची कठोर परीक्षा घेतली. परतीच्या प्रवासादरम्यान झालेल्या भीषण अपघाताने संपूर्ण कुटुंब हादरले. आनंद, आशा आणि श्रद्धेने सुरू झालेला प्रवास काही क्षणांत दुःखद आठवण बनला. या घटनेने परिसरातील नागरिकांमध्ये शोककळा पसरली आहे.
या भीषण दुर्घटनेत संदीप आणि बालाजी बावचे या दोन्ही भावांसह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना मोठा फटका बसला. मात्र काही जण दैव बलवत्तर म्हणून बचावले. बालाजीची दोन वर्षांची मुलगी जिया, अडीच वर्षांचा आरव, वाहन चालक सागर चौगुले, शशिकला जाधव यांच्यासह एकूण आठ जण या अपघातातून बचावल्याची माहिती समोर आली आहे. जिवंत बचावलेल्यांवर उपचार सुरू असून, मानसिक धक्क्यातून सावरण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. या घटनेने श्रद्धा, नियती आणि मानवी आयुष्याच्या अनिश्चिततेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.