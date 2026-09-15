/पंढरपूर विठ्ठल मंदिर तीन दिवस बंद राहणार! मुख दर्शनही मिळणार नाही, कारण...; 2020 नंतर पहिल्यांदाच...

पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल मंदिर दिनांक 23 ते 25 सप्टेंबर या कालावधीत दर्शनासाठी बंद राहणार आहे. या कालावधीमध्ये मुख दर्शन व पदस्पर्शही घेता येणार नाही. श्री विठ्ठल व रुक्मिणी मातेच्या मूर्तीच्या जतन -संवर्धनासाठी वज्रलेप करण्यात येणार आहे. भारतीय पुरातत्त्व विभाग, राज्य पुरातत्त्व विभाग तसेच मूर्तिसंवर्धन क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संवर्धन केले जाणार आहे. त्यामुळे तीन दिवस दर्शन घेता येणार नाही, अशी माहिती श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष ह.भ.प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली. पण ही वज्रलेप प्रक्रिया असते काय? या लेपमध्ये कसला समावेश असतो? याबद्दल अनेकांना ठाऊक नाही. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...
पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणीमातेची मूर्तीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी तसेच पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार मूर्तीची ही वज्रलेप प्रक्रिया केली जाते. यापूर्वी सन 1988, 2005, 2012 आणि 2020 या कालावधीत मूर्तीचा वज्रलेप करण्यात आला होता. मागील प्रक्रियेस सुमारे पाच वर्षांचा कालावधी झाल्याने मूर्तींची नियमित देखभालीच्या अनुषंगाने हे काम पुन्हा देण्यात येणार आहे. मात्र या वेळी ही प्रक्रिया करताना सुरुवातीला वारकरी, देशातील विविध मंदिरांतील तज्ज्ञ मंडळींनी वज्रलेप प्रक्रियेला विरोध केला.
याविरोधानंतर येथील गणेश लंके व इतर या याचिकाकर्त्यांनी दिवाणी न्यायालय, पंढरपूर येथे दावा दाखल केला. यामध्ये न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने वज्रलेपाचे काम करता आले नव्हते. त्यानंतर जिल्हा न्यायालय, सोलापूर व उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ कोल्हापूर येथे श्री विठ्ठल व श्री रुक्मिणी मातेच्या मूर्तींचे जतन-संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने मंदिर समितीने घेतलेल्या भूमिकेला 7 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या अंतिम आदेशाद्वारे महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन अधिमान्यता दिली. मात्र, आषाढी यात्रा आल्याने ही प्रक्रिया करता आली नाही.
वज्रलेप हा शब्द दोन शब्दांपासून तयार झाला आहे. यापैकी लेप हा शब्द दगडी मूर्तीवर लावला जाणारा एक संरक्षक थर या अर्थाने आहे. तर 'वज्र' म्हणजे अत्यंत कठीण अशा अर्थाने वापरला जातो. म्हणजेच वज्रलेपचा अर्थ मूर्तीवर लावलेलं कठीण स्वरुपाचं आवरण. यामुळे मूर्तीवरील झीज थांबते, तडे भरून निघतात आणि मूर्ती दीर्घकाळ टिकते. पारंपरिक पद्धतीत नैसर्गिक पदार्थांपासून हा लेप बनवला जायच्या. ज्यामध्ये मेण, राळ, गोंद इत्यादी पदार्थ वापरले जात. आता भारतीय पुरातत्त्व विभाग आधुनिक रासायनिक लेप सुचवतो. यामध्ये मुख्यतः इपॉक्सी राळ, दगडाची भुकटी आणि पाणी न झिरपणारे सिलिकॉनवर आधारित पदार्थ असतात.
पंढरपुरमधील विठ्ठलाची मूर्ती वालुकामय दगडाची आहे. दररोज पंचामृत अभिषेक, भाविकांचा पदस्पर्श, तापमान बदल आणि आर्द्रता यामुळे दगड झिजतो आणि तडे पडतात. ही झीज थांबवण्यासाठी आणि मूर्तीचे मूळ स्वरूप टिकवण्यासाठी दर चार ते पाच वर्षांनी ही प्रक्रिया केली जाते. पुरातत्त्व विभागाच्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच काम होते. आधी मूर्ती स्वच्छ केली जाते. त्यानंतर रसायनशास्त्रज्ञ आणि पुरातत्त्व अधिकारी यासारखे तज्ज्ञ मूर्तीवर लेप लावतात. या प्रक्रियेसाठी साधारण दोन ते तीन दिवस लागतात. या काळात मुखदर्शन आणि पदस्पर्श दर्शन बंद ठेवले जाते.