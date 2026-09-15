Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पंढरपूर विठ्ठल मंदिर तीन दिवस बंद राहणार! मुख दर्शनही मिळणार नाही, कारण...; 2020 नंतर पहिल्यांदाच...

पंढरपूर विठ्ठल मंदिर तीन दिवस बंद राहणार! मुख दर्शनही मिळणार नाही, कारण...; 2020 नंतर पहिल्यांदाच...

मंदिर बंद असेल अशी माहिती श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष ह.भ.प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली आहे. मात्र मंदिर नेमकं का बंद असणार? या काळात काय केलं जाणार? पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 15, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:48 AM IST
पंढरपूर विठ्ठल मंदिर तीन दिवस बंद राहणार! मुख दर्शनही मिळणार नाही, कारण...; 2020 नंतर पहिल्यांदाच...
Image Credit: मंदिर प्रशासनानेच दिली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य इंटरनेटवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: बापरे... जमिनीखाली सापडला खजिना! 11 हजार कोटी किलोचा जॅकपॉट; धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या शहरात नेमकं सापडलं काय?
2
3
4
5