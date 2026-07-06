/पाऊले अडली इंद्रायणी तिरी! चारही पूल पाण्याखाली, वारकऱ्यांना आळंदीत न येण्याचं आवाहन

कैलास पुरी, झी 24 तास, आळंदी
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचं बुधवारी म्हणजेच 8 जुलैला प्रस्थान होणारेय. प्रस्थान सोहळ्यासाठी राज्यभरातून लाखो भाविक देवाच्या आळंदीमध्ये दाखल होत असतात. मात्र यंदा पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आळंदीतून जाणाऱ्या इंद्रायणी नदीवरील चारही पूल पाण्याखाली गेल्यानं वारकऱ्यांनी आळंदीत येऊ नये असं आवाहन करण्यात आलंय.
हरी नामाचा गजर आणि विठू माऊलीचा जयघोष करत पालखी प्रस्थानापूर्वीच लाखो वारकरी आळंदीमध्ये दाखल होत असतात. प्रस्तानाआधी काही दिवस ठरलेल्या ठिकाणी राहुट्या उभारून वारकरी प्रस्थान सोहळ्यात सहभागी होतात. भजन,कीर्तन आणि विठू नामाच्या गजरानं अवघी अलंकापुरी भक्तीमय वातावरणात नाहून निघते. पण यंदा मात्र धुंवाधार बरसत असलेल्या पावसामुळं हे चित्र पाहायला मिळणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झालीय. धरण क्षेत्र, आळंदी आणि परिसरामध्ये गेल्या पाच दिवसांपासून पावसानं दमदार हजेरी लावल्यानं इंद्रायणी नदीचं पात्र दुथडी भरून वाहतंय. आळंदीतील इंद्रायणी नदीवरचे चारही पूल पाण्याखाली गेल्यानं ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलेयेत.
इंद्रायणी नदीला आलेल्या पुराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही वारकऱ्यांनी आळंदीला जाण्याऐवजी पुण्यामध्ये जावं असं आवाहन केलंय.
देवस्थानकडून ही वारकऱ्यांना आवाहन करण्यात आलंय. इंद्रायणी नदीला आलेल्या पुराच्या पार्श्वभूमीवर संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी प्रस्थान सोहळ्यासाठी आळंदीकडे निघालेल्या वारकऱ्यांनी आहे तिथेच थांबावं,आळंदीकडे येऊ नये असं आवाहन पालखी सोहळा प्रमुख राजेंद्र उमाप यांनी केलं आहे.
मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर, वारकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस, नगराध्यक्षांनीही वारकरी आणि नागरिकांना आळंदीत न येण्याचं अपील केलं आहे..
खरंतर वारीला वारकऱ्यांच्या उपस्थितीमुळे मोठा उत्साह असतो. विठुनामाचा गजर आणि भजन कीर्तनांनं वातावरण प्रसन्न होत असतं.. पण इंद्रायणी नदीला आलेल्या पुरामुळ या वर्षी वारकऱ्यांना प्रस्थान चुकवावं लागण्याची शक्यता आहे. अर्थात बहुसंख्य वारकरी हे शेतकरीच असल्यानं पाऊस आवश्यक असल्याची जाणीव त्यांना आहेच. त्यामुळं ते विठू माऊलीवर नाराज होणार नाहीत, हे ही तेवढंच खरं..