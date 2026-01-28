Ajit Pawar Plane Crash : 'दादा अशी exit घ्यायची नव्हती!', अजित पवारांच्या निधनानंतर पंकजा मुंडेंची भावुक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचं बुधवारी सकाळी बारामती येथे झालेल्या भीषण विमान अपघातात निधन झालं. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण राज्य शोकाकुल झालं असून पवार कुटुंबावर यामुळे दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असंख्य कार्यकर्ते आणि नेते अजितदादांच्या या अकाली एक्सिटने हळहळले. देशासह राज्यातील अनेक प्रमुख नेत्यांनी अजित पवारांच्या निधनावर शोक व्यक्त करून त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्या जेष्ठ कन्या आणि मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी एक्स अकाउंटवरून पोस्ट करत अजित पवारांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला.
भाजपच्या नेत्या आणि मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पोस्ट करत लिहिले की, 'दादा अशी exit घ्यायची नव्हती!! ... तुम्ही जीवाला चटका लावून गेलात... तुम्ही सदैव स्मरणात रहाल.. तुमच्यासोबत प्रवास केला, चर्चा केल्या, अगदी गप्पाही खूप मारल्या.. तुमचा political आणि academic sense खूप जबरदस्त होता.. तुमच्या भाषणातून, विनोद बुद्धीने तुम्ही अनेकांना स्पष्ट बोलूनही हसवलं पण आज तुमच्या जाण्याने तुम्ही कार्यकर्त्यांना रडवलं.. असा अनुभवी नेता होणे नाही .. महाराष्ट्र एका dynamic नेत्याला मुकला.. गोपीनाथ मुंडे परिवारातर्फे भावपूर्ण आदरांजली...'
पंकजा मुंडे यांचे वडील माजी केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचं सुद्धा काही वर्षांपूर्वी रस्ते अपघातात निधन झालं होतं. गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख, प्रमोद महाजन आणि आर आर पाटील यांच्या निधनानंतर अजित पवारांच्या अकाली निधनाने राजकीय विश्वात एक मोठी पोकळी निर्माण झालीये.
मुंबईहून बारामतीला येण्यासाठी सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी विमानाने उड्डाण घेतलं होतं. बारामतीत हे विमान 8: 50 मिनिटांनी विमानतळावर उतरणार होतं. मात्र त्याआधी काही क्षण आधीच व्हीएसआर कंपनीचं खासगी विमान लँडिंग करत असतानाच तांत्रिक बिघाड झाला आणि त्यानंतर ते हवेत गोल फिरलं. यानंतर विमान जमिनीवर आदळून त्याचे तुकडे झाले आणि मोठी दुर्घटना घडली ज्यामध्ये अजित पवारांसह सह जणांचा मृत्यू झाला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अजितदादांच्या निधनावर प्रतिक्रिया देताना म्हंटले की, 'महाराष्ट्राची कधीही भरून न येणारी हानी झाली असून मोठा भाऊ गमावल्याच्या भावना आहेत'. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांचं जाणं अविश्वसनिय असल्याचं म्हटलं आहे.
