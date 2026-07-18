'सरकारला न दोष देता चोराला दोष द्यावा' पंकजा मुंडे यांनी राम मंदिरांमध्ये झालेल्या चोरीचे दिले स्पष्टीकरण

राम मंदिरांमध्ये झालेल्या चोरीचा मुद्दा देशांमध्ये तापला आहे, देशातील जनता यावर संताप व्यक्त करत आहे. यावर आता झी24 तासच्या कमलेश सुतार यांच्या टू द पॅाइंट या शोमध्ये भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. राम मंदिरामध्ये झालेल्या चोरीवर पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, त्याच्यावर कारवाई होईल, प्रत्येक मंदिराच पाहिलं तर तरुपतीच्या लाडूवर मुद्दा तापला होता, राम मंदिराच्या चोरीचा मुद्दा झाला या गोष्टी कुठेही होऊ शकतात. जिथे संपत्ती आहे तिथे चुकीची लोक वावरुन ते ट्रक करत असतील तर यामध्ये सरकारचा काय दोष अशा पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
पुढे त्यांनी सांगितले की, सरकारला न दोष देता चोराला दोष द्यावा, त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे. चोरी करणाऱ्याच काम वेगळ आहे आणि जो प्रोटेक्ट करत आहे त्याचे काम वेगळे आहे. चोरी झाली आहे ते चुकीचे आहे त्याची निंदा केली पाहिजे, ज्याला वाटत की मी ऐकलं जावं मी दिसावं म्हणून बोलतात जी आहेत यामध्ये फरक आहे. ज्यांच्याकडे आधीच ऑथेरिटी आहे त्यांना काय बोलायची गरज आहे? तुम्ही कधी पाहिले आहे का वकिल बोलत असतात जज कधीच बोलत नाही असे पंकजा मुंडे यांनी उदाहरण देऊन म्हणाले.
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सरकारचं काम आहे न्याय द्यायचा मग ते कशाला ओरडून बोलतील? जेव्हा तुम्ही विरोधी पक्ष म्हणून बोलत होतात तेव्हा तुम्ही जास्त अग्रेसिव्ह बोलत होतात. यावर पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, आम्ही उत्तर विरोधी पक्ष होतो म्हणून आम्ही उत्तम सत्ताधारी आहोत. त्यामुळेच आमचे तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री झाले आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या राम रक्षा आंदोलनावर बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, आमचा पक्ष योग्य आहे त्यामुळे आम्हाला चांगल बोलणं सोपं जात, समोरच्यांच कठीण आहे कारण त्यांच्याकडे काहीच नसताना त्यांना अवघड जातं. जगातल्या बलाढ्य राष्ट्रामध्ये देखील चोरी होते ही दुर्देवी घटना होते.
राम मंदिर हा भावनांचा विषय आहे, राम मंदिराची संपत्ती ही आम्हाला दिसतच नाही आम्हाला रामाची मुर्तीच दिसते. जोपर्यत ती तिथे मुर्ती आहे तोपर्यत असंख्य राशी आणि संपत्ती तिथे येईल. चोरी झाली म्हणजेच राम मंदीर हा विषय बाजूला होईल असे वाटणाऱ्यांना चूकीचे आहे. चोराला शिक्षा द्या हा मुद्दा देशाच्या मुख्य नेत्याकडे नेण्यात काही अर्थ नाही.