English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मराठ्यांना आणखीन आरक्षण द्या! आमचं काही म्हणणं नाही, पण...; धनंजय मुंडेंचं वादळी भाषण

Bhagwangad Dasara Melava 2025 Dhananjay Munde Full Speech: धनंजय मुंडे या मेळाव्याला उपस्थित होते. त्यांनी या वेळी पंकजा मुंडेंच्या आधी भाषण करत त्यामधून मराठा आरक्षणावर भाष्य केलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 2, 2025, 02:17 PM IST
मराठ्यांना आणखीन आरक्षण द्या! आमचं काही म्हणणं नाही, पण...; धनंजय मुंडेंचं वादळी भाषण
भगवानगडावरुन धनंजय मुंडेंचं भाषण

Bhagwangad Dasara Melava 2025 Dhananjay Munde Full Speech: बीडमधील भगवान भक्तीगडावर दसऱ्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या पंकजा मुंडेंच्या मेळाव्यामध्ये (Pankaja Munde Dasara Melava ) त्यांचा चुलत बंधू आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडेही सहभागी झाले आहेत. धनंजय मुंडेंनी या मेळाव्यामध्ये पंकजा मुंडेंच्या आधी भाषण केलं. या भाषणादरम्यान धनंजय मुंडेंनी मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरुन थेट भाष्य केल्याचं पाहायला मिळालं. धनंजय मुंडेंनी मराठा आरक्षणावरुन इशाराही दिला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मराठा आरक्षणाच्या चळवळीतही आम्हीही होतो

"मी विद्यार्थी चळवळीपासून ज्या ज्या वेळेस ज्या ज्या जातीचा आरक्षणाचा मुद्दा आला. त्या वेळेस त्या जातीच्या आरक्षणासाठी भांडणारा मी एक कार्यकर्ता आहे. तुमच्यापासून लपलेलं नाही. मात्र एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, मराठा समाजाला आरक्षण दिलं आहे याचा आम्हाला अभिमान आहे कारण त्या मराठा आरक्षणाच्या चळवळीतही आम्हीही होतो. काही लोकांना या आरक्षणाच्या आड राहून ओबीसीमधून आरक्षण घ्यायचं आहे," असं धनंजय मुंडेंनी म्हणताच समर्थकांनी आवाज करत त्यांच्या भाषणाला प्रतिसाद दिला.

काही ठराविक लोकांना फक्त...

"ईडब्यू, ईडब्यूएसमधून म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षण हवं आहे. एक उदाहरण सांगतो. तुम्ही ऐका किंवा नको माध्यमांनी ऐकावं. ओबीसीचं आता एपीएसचं कटऑफ आलेलं ते होतं 485 आणि स्पेशल विकर सेक्शनचा निकाल 450 इतका होता. म्हणजे मी इकनॉमिक विकर सेक्शनमध्ये भरलं असतं तर 450 मध्ये पास झालो असतो. प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसीमध्ये आल्यानंतर 480 घेतले तरी नापास आहे. मग कुणाला फसवताय? काही ठराविक लोकांना फक्त याबाबत स्वत:ला खुर्ची मिळावी (यासाठी चाललं आहे हे?) मराठा समाजातील लहान मुलांना आरक्षणासाठी, नोकरीसाठी सरकारने जे करायचं ते केलंय आजही जे करायचंय ते करतंय," असं धनंजय मुंडे म्हणाले. 

याच्या ताटातलं काढून...

"ज्याप्रमाणे मुंडेसाहेबांचं नाव घेतल्याशिवाय या कार्यक्रमाची सुरुवातही होऊ शकत नाही आणि शेवटही होऊ शकत नाही. त्याप्रमाणे आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो, आरक्षण दिलं आहे. आणखीन द्या आमचं काही म्हणणं नाही. पण याच्या ताटातलं काढून त्या ताटात नाही," असं धनंजय मुंडे म्हणाले.  

एवढं होऊन सुद्धा आज मी शिक्षा भोगतोय

"शेवटी हा मेळावा विचारांची देवाणघेवाण आहे. एक गोष्ट घ्या मागील 250 दिवसात माझी बहीण माझ्याकडे तासन् तास माझ्यासोबत बसत होती. मला आधार देत होती अशी मानसिकता झाली होती. माझ्याविरुद्ध माडिया ट्रायल सुरु होती तेव्हा बहिणीने मला आधार दिला. माझ्याविरोधात घोटाळा काढला. कोर्टात गेले. कोर्टाने मला क्लिन चीट दिली. जो कोर्टात गेला त्याला लाख रुपयांचा दंड ठोठावला की हे चुकीचं कसं केलं? एवढं होऊन सुद्धा आज मी शिक्षा भोगतोय, हे लक्षात घ्या," असंही धनंजय मुंडेंनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केलं. 

हाच संदेश मी देतो

"ना आम्ही कोणाला विरोध केला ना आम्ही कोणाच्या विरोधात आहे. हा अध्यात्म आणि शिक्षणाशी जोडलेले समाज आहे. म्हणून माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की आपल्या सर्वांना सुरुवात करावी लागेल आज जातीपातीचं एकमेकांना न बघणं, वेगळ्या जातीच्या मित्रांची दोस्ती तुटली. हे वातावरण आपल्याला मिळून मिटवायचं आहे. या जातीभेद मिटवायचा आहे. हाच संदेश मी देतो," असं धनंजय मुंडेंनी सांगितलं. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Pankaja mundepankaja munde dasara melavabhagwanNarayangadmaratha reservation

इतर बातम्या

दसऱ्यानंतर बरोबर 20-21 दिवसांनीच दिवाळी कशी येते? या मागचे...

भविष्य