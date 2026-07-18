/मराठा आरक्षणामुळे OBCच्या आरक्षणावर गदा? पंकजा मुंडेंनी बोलून दाखवली लोकांच्या मनातील भावना!

झी 24 तासच्या वतीनं मराठवाडा सन्मान सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आले. विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणान्या कर्तृत्ववान व्यक्तींचा गौरव करणारा सोहळा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पार पडला. राजकारण, समाजकारण, उद्योग, संस्कृती, शिक्षण आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या कार्याचा गौरव यावेळी करण्यात आला. यावेळी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांची विशेष मुलाखत पार पडली. यावेळी पंकजा मुंडे यांनी मराठा, ओबीसी आरक्षणापासून सोनम वांगचुक यांचे आंदोलन अशा विविध विषयांवर आपली स्पष्ट भूमिका मांडली.
सर्व निवडून आलेले नेते होत नाही. मराठवाड्यात प्रत्येक विचारांचे नेते आहेत. ही आंदोलकांची भूमी आहे. मराठा समाजाच आंदोलन मराठवाड्यातू सुरु झालं. मराठवाड्यातून राजकाराणाला वळण मिळालंय. मराठा समाज आरक्षणाबद्दल सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. सरकाची पालकाची भूमिका असते. आधीच कुपोषित असलेले आणखी कुपोषित होऊ नये यासाठी प्रयत्न होतोय.
आमच्या ताटातून काहीतरी जातंय ही भावना ओबीसी समाजाच्या मनात असणार. कदाचित तीव्रता कमी होईल. आपल्यासारखा इतर दुर्देवी असेल तर त्याला न्याय मिळावा, अशी भावना असते. मी ओबीसी असले तरी माझा विश्वास घटनेवर आहे. ज्या वर्गाला न्यायाची गरज आहे, त्याला तो मिळायला हवा, या विचारांची मी असल्याचे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. मराठा आरक्षणामुळे OBCच्या आरक्षणावर गदा, ही भावना लोकांमध्ये असल्याचे विधान पंकजा मुंडे म्हणाल्या. भावना व्यक्त करण्याची तीव्रता कमी झाली.संविधानावर माझा विश्वास असून संविधानाच्या चौकटीत न्याय दिला पाहिजे असेही पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
आंदोलनाला लोकशाही मार्गाने सुरक्षा देणं हे सरकारचं पहिलं काम असतं. आंदोलकांचे प्रश्न मार्गी लावायला हवं. नीटचा पेपर फुटला. त्यावर कारवाई व्हायलाच हवे. पण सोनम वांगचुक यांची तब्येत खालावली आहे.त्यांना रूग्णालयात नेणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे.आंदोलकाच्या जीवाला धोका नाही झाला पाहिजे.आंदोलनाला सुरक्षा देणं सरकारचं कर्तव्य असल्याचे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. या आंदोलनाच्या विषयाची चौकशी पूर्ण झालीय. पूर्ण चौकशी करुन दोषी आढळल्यास कारवाई नक्की होईल. सतत दबावाखाली कारवाई करणं हे स्टेबल सरकारचं लक्षण नाही. पेपरफुटीबद्दल आमच्याही मनात चीड असल्याचे पंकजा मुंडे म्हणाल्या.