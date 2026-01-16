Panvel Mahapalika Winning Candidates List: पनवेल महापालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी

Panvel Winning Candidates: राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील एकूण मतदान सरासरी ४६-५०% इतके नोंदवले गेले. पनवेलसाठी विशिष्ट आकडा उपलब्ध नसला तरी, मुंबईत ४१.०८% पर्यंत मतदान झाले असून, पनवेलमध्येही याच्याशी मिळताजुळता आकडा असावा असे तज्ज्ञ सांगतात. दुपारी ३.३० पर्यंत मुंबईत ४१% मतदान झाले होते, तर राज्यात सरासरी २९.२२% दुपारी १.३० पर्यंत. पनवेलमध्ये सकाळी मतदान कमी होते, परंतु दुपारनंतर गर्दी वाढली. मतदान कमी होण्याचे कारण म्हणजे थंडी आणि मतदारांची उदासीनता असल्याचे सांगितले जात आहे. पनवेल महापालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी जाणून घेऊया.
|पनवेल महानगरपालिका उमदेवार यादी
|प्रभाग क्र.
|प्रवर्ग
|उमेदवाराचे नाव
|पक्ष
|विजयी
|
प्रभाग 1
|
अ - ना.मा.प्र. (महिला)
|विजयश्री संतोष पाटील
|भाजप
|
|प्रमिला नीलेश पाटील
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब - सर्वसाधारण (महिला)
|लीना नंदकुमार म्हात्रे
|भाजप
|
|अश्विनी रवींद्र म्हात्रे
|शेकाप
|
क - सर्वसाधारण
|नितेश बाळकृष्ण पाटील
|भाजप
|
|ज्ञानेश्वर सुरेश पाटील
|शेकाप
|राजीव कुमार सिन्हा
|अपक्ष
|
ड - इतर सर्वसाधारण
|संतोष बाबूराव भोईर
|भाजप
|
|जनार्दन पांडुरंग पाटील
|काँग्रेस
|
प्रभाग 2
|
अ - ना.मा.प्र. (महिला)
|काजल महेश पाटील
|भाजप
|
|अर्चना योगेश भोईर
|शेकाप
|
ब - सर्वसाधारण (महिला)
|योगिता समीर फडके
|शेकाप
|
|अरुणा किरण दाभणे
|भाजप
|
क - सर्वसाधारण
|अरविंद पुंडलिक म्हात्रे
|शेकाप
|
|दिनेश रवींद्र खानावकर
|भाजप
|
ड - सर्वसाधारण
|राम महादू पाटील
|शेकाप
|
|कृष्णा सीताराम पाटील
|भाजप
|
प्रभाग 3
|
अ - अनुसूचित जमाती (महिला)
|मंजुळा गजानन कातकरी
|शिवसेना (शिंदे)
|
|लीला रतन कातकरी
|काँग्रेस
|
ब - ना.मा.प्र. (महिला)
|प्रीती फुलाजी ठाकूर
|भाजप
|
|प्रगती कैलास पाटील
|शिवसेना (उबाठा)
|सुवर्णा गुरुनाथ म्हात्रे
|अपक्ष
|
क - सर्वसाधारण
|तुषार परशुराम पाटील
|शेकाप
|
|निर्दोष गोविंद केणी
|भाजप
|रमजान मुस्ताक शेख
|एमआयएम
|
ड - सर्वसाधारण
|हरेश मनोहर केणी
|काँग्रेस
|
|विनोद कृष्णा घरत
|भाजप
|
प्रभाग 4
|
अ - ना.मा.प्र.
|प्रवीण काळुराम पाटील
|भाजप
|
|जगदीश राजाराम घरत
|शेकाप
|
ब - सर्वसाधारण (महिला)
|परेशा ब्रिजेश पटेल
|भाजप
|
|रिना राजेंद्र पाटील
|अपक्ष
|
क - सर्वसाधारण (महिला)
|अनिता वासुदेव पाटील
|भाजप
|
|नेत्रा किरण पाटील
|अपक्ष
|
ड - सर्वसाधारण
|गुरुनाथ लीलाधर पाटील
|शिवसेना (उबाठा)
|
|मधू दौलत पाटील
|भाजप
|किरण प्रकाश पाटील
|अपक्ष
|
प्रभाग 5
|
अ - ना.मा.प्र.
|शत्रुघ्न अंबाजी काकडे
|भाजप
|
|सोमनाथ श्रीपत म्हात्रे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब - सर्वसाधारण (महिला)
|लीना अर्जुन गरड
|शिवसेना (उबाठा)
|
|हर्षदा अमर उपाध्याय
|भाजप
|
क - सर्वसाधारण (महिला)
|अनिता बाबासाहेब भोसले
|शिवसेना (उबाठा)
|
|मीनल विजय पाटील
|भाजप
|
ड - सर्वसाधारण
|प्रवीण बेरा
|शिवसेना (शिंदे)
|
|उत्तम शिवराम मोर्बेकर
|शिवसेना (उबाठा)
|
प्रभाग 6
|
अ - अनुसूचित जाती (महिला)
|उषा अजित अडसुळे
|भाजप
|
|कोमल मधुकर देहाडे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब - ना.मा.प्र.
|नरेश गणपत ठाकूर
|भाजप
|
|नंदू कचरू वारुंगसे
|शिवसेना (उबाठा)
|
क - सर्वसाधारण (महिला)
|सोनल अजिंक्य नवघरे
|भाजप
|
|मंजुळा संतोष तांबोळी
|शेकाप
|
ड - सर्वसाधारण
|समीर श्रीकांत कदम
|भाजप
|
|बालेश पांडुरंग भोजने
|शिवसेना (उबाठा)
|नीलेश मनोहर बाविस्कर
|इतर
|
प्रभाग 7
|
अ - ना.मा.प्र.
|सुदाम गोकुळ पाटील
|काँग्रेस
|
|अमर अरुण पाटील
|भाजप
|
ब - सर्वसाधारण (महिला)
|विद्या मंगल गायकवाड
|काँग्रेस
|
|प्रमिला रविनाथ पाटील
|भाजप
|
क - सर्वसाधारण (महिला)
|वीणा आत्माराम पाटील
|काँग्रेस
|
|मनाली अमर ठाकूर
|भाजप
|
ड - सर्वसाधारण
|राजेंद्र शिवकुमार शर्मा
|भाजप
|
|प्रदीप केसरीनाथ पाटील
|काँग्रेस
|
प्रभाग 8
|
अ - ना.मा.प्र.
|बबन रामदेव मुकादम
|भाजप
|
|सतीश मोहन पाटील
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|
ब - सर्वसाधारण (महिला)
|सायली तुकाराम सरक
|शिवसेना (शिंदे)
|
|मयुरी प्रशांत जाधव
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|
क - सर्वसाधारण (महिला)
|रश्मी राजेश कदम
|शेकाप
|
|बायजा बबन बारगजे
|भाजप
|
ड - सर्वसाधारण
|तुषार सतीश पाटील
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|
|रामदास वामन शेवाळे
|शिवसेना (शिंदे)
|
प्रभाग 9
|
अ - अनुसुचित जमाती
|महादेव जोमा मधे
|भाजप
|
|मालती राजेश पिंगळा
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब - ना.मा.प्र. (महिला)
|भारती विश्वास पेटकर
|शेकाप
|
|प्रतिभा सुभाष भोईर
|भाजप
|
क - सर्वसाधारण (महिला)
|दमयंती नीलेश भोईर
|भाजप
|
|नीलिमा संदीप पाटील
|आप
|
ड - सर्वसाधारण
|प्रकाश पंढरीनाथ म्हात्रे
|शेकाप
|
|शशिकांत शनिवार शेळके
|भाजप
|
प्रभाग 10
|
अ - ना.मा.प्र.
|गोपाळ रामा भगत
|शेकाप
|
|रवींद्र अनंता पाटील
|भाजप
|
ब - सर्वसाधारण (महिला)
|सरस्वती नरेश कथारा
|भाजप
|
|प्रज्ञा दीपक
|शेकाप
|
क - सर्वसाधारण (महिला)
|मोनिका प्रकाश महानवर
|भाजप
|
|प्रीती राहुल चव्हाण
|मनसे
|शीतल अंकुश माळवे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|
ड - सर्वसाधारण
|विजय मनोहर खानावकर
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|
|संतोष तानाजी जाधव
|शेकाप
|
प्रभाग 11
|
अ - अनुसूचित जाती (महिला)
|नीलम मयूर मोहिते
|भाजप
|
|मेघना संदीप घाटगे
|काँग्रेस
|
ब - ना.मा.प्र.
|प्रदीप गजानन भगत
|भाजप
|
|रोहन शंकर म्हात्रे
|शेकाप
|
क - सर्वसाधारण
|समाधान आबासाहेब काशीद
|शिवसेना (उबाठा)
|
|चरणदीप बलदेव सिंग
|भाजप
|
प्रभाग 12
|
अ - अनुसूचित जाती
|सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे
|शेकाप
|
|प्रभाकर शाबा कांबळे
|भाजप
|
ब - ना.मा.प्र. (महिला)
|विद्या प्रकाश तामखडे
|भाजप
|
|प्रिया सुनील गोवारी
|शिवसेना (उबाठा)
|
क - सर्वसाधारण (महिला)
|कुसुम रवींद्र म्हात्रे
|भाजप
|
|रिचा गौरव पोरवाल
|शेकाप
|
ड - सर्वसाधारण
|रामदास बुधाजी गोवारी
|शिवसेना (उबाठा)
|
|दिलीप बाळाराम पाटील
|भाजप
|
प्रभाग 13
|
अ - अनुसूचित जाती (महिला)
|हेमलता रवी गोवारी
|भाजप
|
|मधुमती सचिन त्रिमुखे
|शिवसेना (शिंदे)
|
ब - ना.मा.प्र. (महिला)
|शीला भाऊ भगत
|भाजप
|
|सरिता सागर पाटील
|शेकाप
|
क - सर्वसाधारण
|विकास नारायण घरत
|भाजप
|
|कुणाल सुनील भेंडे
|शेकाप
|
ड - सर्वसाधारण
|रवींद्र गणपत जोशी
|भाजप
|
|अमोल सोपान पारठे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|
प्रभाग 14
|
अ - ना.मा.प्र.
|सतीश दत्तात्रेय पाटील
|भाजप
|
|केतन राम भगत
|शेकाप
|
ब - सर्वसाधारण (महिला)
|मनीषा अनंत म्हात्रे
|शेकाप
|
|रेणुका मयुरेश नेतकर
|भाजप
|
क - सर्वसाधारण
|भगत सारिका अतुल
|भाजप
|
|आर्या प्रवीण जाधव
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड - सर्वसाधारण
|लतीफ रऊफ शेख
|काँग्रेस
|
|इकबाल हुसेन काझी
|भाजप
|
प्रभाग 15
|
अ - अनुसूचित जाती
|एकनाथ रामदास गायकवाड
|भाजप
|
|महादेव कुंडलिक वाघमारे
|शेकाप
|
ब - ना.मा.प्र. (महिला)
|सीताताई सदानंद पाटील
|भाजप
|
|श्रुती अप्पासाहेब बनगर
|काँग्रेस
|
क - सर्वसाधारण (महिला)
|कुसुम गणेश पाटील
|भाजप
|
|पूजा संतोष जाधव
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड - सर्वसाधारण
|दशरथ बाळू म्हात्रे
|भाजप
|
|शिवाजी मारुती दांगट
|शिवसेना (उबाठा)
|
प्रभाग 16
|
अ - ना.मा.प्र. (महिला)
|राजश्री महेंद्र वावेकर
|भाजप
|
|करीना राजेश घरत
|शेकाप
|
ब - सर्वसाधारण (महिला)
|शशिकला दशरथ सिंग
|काँग्रेस
|
|कविता किशोर चौतमोल
|भाजप
|
क - सर्वसाधारण
|समीर बाळाराम ठाकूर
|भाजप
|
|यतीन विनायक देशमुख
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड - सर्वसाधारण
|बबनकुमार जगनारायण विश्वकर्मा
|शेकाप
|
|संतोष गुंडप्पा शेट्टी
|भाजप
|
प्रभाग 17
|
अ - अनुसूचित जाती
|प्रकाश चंदर बिनेदार
|भाजप
|
|संजय बबनराव ननावरे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|
ब - ना.मा.प्र. (महिला)
|अस्मिता जगदीश घरत
|भाजप
|
|गुणाबाई भगवान म्हात्रे
|शेकाप
|
क - सर्वसाधारण (महिला)
|शिवानी सुनील घरत
|भाजप
|
|सुप्रिया रोहन सुर्वे
|शेकाप
|
ड - सर्वसाधारण
|मनोज कृष्णाजी भुजबळ
|भाजप
|
|शिरीष रत्नाकर सोनार
|मनसे
|
प्रभाग 18
|अ - ना.मा.प्र. (महिला)
|ममता प्रीतम म्हात्रे
|भाजप (बिनविरोध)
|ब - ना.मा.प्र.
|नितीन जयराम पाटील
|भाजप (बिनविरोध)
|क - सर्वसाधारण (महिला)
|स्नेहल स्वप्नील ढमाले
|अपक्ष (बिनविरोध)
|
ड - सर्वसाधारण
|दिलीप शंकरराव कदम
|शेकाप
|
|प्रीती जॉर्ज जॉन्सन
|भाजप
|
प्रभाग 19
|अ - ना.मा.प्र. (महिला)
|दर्शना भगवान भोईर
|भाजप (बिनविरोध)
|ब - सर्वसाधारण (महिला)
|रुचिता गुरुनाथ लोंढे
|भाजप (बिनविरोध)
|
क - सर्वसाधारण
|प्रशांत सुरेश नरसाळे
|शिवसेना (उबाठा)
|
|सुमित उल्हास झुंजारराव
|भाजप
|
ड - सर्वसाधारण
|सोनी चंद्रकांत चुनीलाल
|भाजप
|
|राहुल मनोहर कासारे
|शेकाप
|
प्रभाग 20
|अ - ना.मा.प्र.
|अजय तुकाराम बहिरा
|भाजप (बिनविरोध)
|ब - सर्वसाधारण (महिला)
|प्रियांका तेजस कांडपिळे
|भाजप (बिनविरोध)
|
क - सर्वसाधारण (महिला)
|पूजा प्रदीप परदेशी
|शेकाप
|
|श्वेता सुनील बहिरा
|भाजप