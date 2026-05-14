/कोणी पाणी देतं का पाणी? पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात भीषण पाणी टंचाई, नागरिक संतापले

पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात भीषण पाणी टंचाई उद्भवलीय. सिडकोकडून याची दखल घेतली जात नाही. नवी मुंबई महापालिकेनं पाणी द्यायला नकार दिलाय. यातून मार्ग काढण्यासाठी सत्ताधारी प्रयत्नशील आहे तर विरोधक आंदोलनाच्या भूमिकेत घेत आहेत.
दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या उष्णतेमुळे त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्यांना पडत आहे. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये भीषण पाणी टंचाई उद्भवली आहे. सिडकोकडून यांची दखल घेतली जात नाही असे नाही अस सर्वसामान्यांचे म्हणणे आहे. नवी मुंबई महापालिकेनं पाणी द्यायला नकार दिलाय. यातून मार्ग काढण्यासाठी सत्ताधारी प्रयत्नशील आहे तर विरोधक आंदोलनाच्या भूमिकेत घेत आहेत. गावखेड्यात पाणीप्रश्न फारच बिकट आहेत. मुंबईजवळच्या शहरांमध्येही आता पाणीटंचाई भेडसावू लागली आहे. नवी मुंबईतल्या पनवेल मनपा क्षेत्रात नागरिकांना यंदा भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
टँकरनेही तिथल्या जनतेची तहान भागत नसल्यानं ती त्रस्त आहे. सिडको दुर्लक्ष करत असल्यानं पाणीप्रश्नाची कोंडी फुटत नाहीये. तर दुसरीकडे नागरिक मात्र या प्रशासनाच्या कारभारावर संताप व्यक्त करत आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाचे महापौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना भेटून थेट त्यांनाच साकडं घालणार आहेत. पाणी प्रश्नी विरोधकांनीही आक्रमक पवित्रा घेतलाय. केंद्र, राज्य आणि मनपा मध्ये भाजपाची सत्ता असताना पाणी प्रश्न का सुटत नाही, असा सवाल विरोधक उपस्थित करत आहेत.
पनवेलला नवी मुंबई मनपानं पाणी द्यावं, अशी मागणी केली होती. याकडे दुर्लक्ष केल्यानं 17 मे रोजी कळंबोली जंक्शन इथं नवी मुंबई मनपाला पाणी पुरवठा करणा-या जलवाहिनीवर मोर्चा काढू, असा इशारा विरोधी पक्षनेत्यांनी दिलाय. पनवेलचा पाणी प्रश्न सुटावा, यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक आक्रमक झाले असले तरी पाणी प्रश्न सुटणार कसा, याच उत्तर दोघांकडेही नाही.. आता मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर ते न्याय देतील, अशी अपेक्षा पनवेलकरांना आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्रामध्ये तातडीने 30 एमएलडी अतिरिक्त पाणी मंजूर करावे लागणार आहेत. यासंदर्भात असेही सांगण्यात आले आहे की पाणीपुरवठ्यातील अनियमितता तातडीने थांबवावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. टँकर पाणीपुरवठा तात्काळ अग्रक्रमाने करण्यात यावा, कालावधीत टँकर अबलंबित्व कमी करून नियमित पाणीपुरवठा होण्यासाठी नियोजन करण्यासाठी सिडको, पनवेल महापालिका, नवी मुंबई महापालिका यांची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करावी असे सांगण्यात आले आहे.