महाराष्ट्र हादरला! अल्पवयीन मुलीवर शौचालयात अत्याचार, नागरिकांनी दार ठोठावताच...

पनवेलमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शौचालयात एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. तर, नागरिकांनी आरोपीला तात्काळ ताब्यात घेत चांगलाच चोप दिला आहे.
पनवेलमधील वाल्मिकी नगर परिसरातील एका सार्वजनिक शौचालयात अल्पवयीन मुलीवर कथित लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सार्वजनिक शौचालयाच्या एका खोलीमध्ये एक अल्पवयीन मुलगी आणि एक तरुण एकत्र असल्याचा संशय स्थानिक नागरिकाला आला. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून या नागरिकाने तात्काळ दरवाजा ठोठावला.
तरुणाने दरवाजा ठोठावला आणि त्याला जाब विचारण्यास सुरुवात केली. आवाज ऐकून आसपासचे लोक एकत्र आल्याने घटनास्थळी मोठा गोंधळ उडाला होता. त्यानंतर नागरिकांनीही जाब विचारण्यास सुरुवात केली. तरुणाचा आवाज ऐकून आसपासचे लोकही एकत्र आल्याने घटनास्थळी मोठा गोंधळ उडाला होता.
नागरिकांनी दरवाजा ठोठावल्यानंतर दरवाजा उघडताच आत मधून अल्पवयीन तरुणी बाहेर आली. नागरिकांनी आतमध्ये पाहिल्यास तरुण देखिल दरवाजा मागे लपला होता. यावेळी नागरिकांनी तरुणाला बेदम चोप देत पनवेल शहर पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. याप्रकरणी पनवेल शहर पोलिस अधिक तपास करत असून परिसरात पोलिसांची गस्त वाढविण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
मुंबईतील पायधुनी परिसरात इमारतीच्या आवारातील शौचालयात एका 7 वर्षांच्या चिमुकलीवर सुरक्षारक्षकाने लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना जुलै 2026 मध्ये घडली होती. संतप्त नागरिकांनी पोलीस ठाण्याला घेराव घातल्यानंतर पोलिसांनी आरोपी सुरक्षारक्षकाला तत्काळ अटक केली.
नागरिकांनी आरोपीला पकडून चोपले आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले; पोलिसांनी आरोपीला अटक केली होती. तसेच या प्रकरणी संताप व्यक्त करत नागरिकांनी पायधुनी पोलीस ठाण्याबाहेर निदर्शने केली होती.