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महाराष्ट्र हादरला! अल्पवयीन मुलीवर शौचालयात अत्याचार, नागरिकांनी दार ठोठावताच...

पनवेलमधील वाल्मिकी नगर परिसरातील एका सार्वजनिक शौचालयात अल्पवयीन मुलीवर कथित लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आलेय

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 05, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:17 PM IST
महाराष्ट्र हादरला! अल्पवयीन मुलीवर शौचालयात अत्याचार, नागरिकांनी दार ठोठावताच...
Image Credit: panvel news minor girl physically assaulted in toilet

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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