चुकून दूध सांडल, संतापलेल्या पतीने रुमालाने पत्नीचा गळा आवळला; हादरवणारी घटना!

Parabhani Crime: दूध का सांडलं? या किरकोळ कारणातून एका पतीने आपल्या पत्नीचा काटा काढल्याची घटना परभणीच्या पूर्णा तालुक्यातील बलसा या गावात घडलीय. यामुळे गृहिणी वर्गात एकच खळबळ माजलीय. याला पुरुषी मानसिकता ही जबाबदार असल्याचे आता पुढे येऊ लागलय.परभणीच्या पूर्णा तालुक्यातील बलसा गावचे देविदास शिंदे, हा भोळा भाबडा चेहरा बघून हा व्यक्ती कुणाचा खून करेल यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही. पण या व्यक्तीने दूध का सांडलस या शिल्लक कारणातून आयुष्यभर त्यांच्यासाठी राबणाऱ्या 45 वर्षीय पत्नीचा काटा काढलाय, यामुळे त्यांच्या तीन मुलांच मायेच छत्र हरवल आहे.
सोमवारची ही घटना असून पत्नी सुनीताबाई शिंदे यांच्याकडून चुकून दूध सांडलं गेलं. यावरून पती देविदास शिंदे यांनी त्यांना मारहाण केली, यावेळी सुनीताबाई पतीला रागात बोलून शेतीसाठी निघून गेल्या, पत्नी आपल्याला उलट कशी बोलू शकते,या भावनेने देविदास शिंदे यांचा तिळपापड झाला, पती ही पत्नीच्या पाठीमागे शेतात तिथे ही त्यांनी पत्नी सुनीताबाईला मारहाण केली. सोबत असलेल्या रुमालाने त्यांचा गळा आवळून जीवे ठार मारले, ताडकळस पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून नराधम पती देविदास शिंदेला बेड्या ठोकल्यात.
लहान सहान कामावरून देविदास शिंदे नेहमीच पत्नीची उणीधुणी काढायचे. पुरुषी मानसिकतेच्या पतीने पत्नीला कधीच सन्मान केला,पत्नीला समजून न घेता नेहमीच ते पत्नीवर राग करायचे,क्षणभराचा राग देविदास शिंदे यांना आयुष्यभर खडी फोडायला पाठवणार ठरलाय, त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवायला पाहिजेत अस आवाहन पोलीस नेहमीच करीत असतात.
दोन लीटर दूध सांडलेलं दुध विकत घेता येऊ शकते,पण गेलेला जीव कधी परत येत नाही, अलीकडच्या काळात लोक रागीट बनत चालली असून रागाच्या भरात आपलीच माणसं संपवत असल्याचे नेहमीच ऐकायला मिळत आहे,त्यामुळे समाजातील लोकांनी आता कौटुंबिक द्वेषभावना सोडून सहिष्णुतेने वागण्याची गरज निर्माण झालीय.
उत्तर: परभणीच्या पूर्णा तालुक्यातील बलसा गावात देविदास शिंदे यांनी आपल्या ४५ वर्षीय पत्नी सुनीताबाई शिंदे यांचा खून केला. या घटनेचे कारण अत्यंत किरकोळ होते—सुनीताबाईंकडून चुकून दूध सांडले गेले. यावरून देविदास यांनी त्यांना मारहाण केली. सुनीताबाईंनी रागात बोलल्याने संतापलेल्या देविदास यांनी शेतात त्यांचा रुमालाने गळा आवळून जीवे मारले.
उत्तर: सोमवारी घडलेल्या या खुनाच्या घटनेनंतर ताडकळस पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत देविदास शिंदे यांच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला. त्यांना अटक करून बेड्या ठोकण्यात आल्या. पोलिसांनी नागरिकांना रागावर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहनही केले आहे, जेणेकरून अशा दुर्दैवी घटना टाळता येतील.
उत्तर: बलसा गावातील ही घटना समाजाला रागावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि कौटुंबिक सहिष्णुता बाळगण्याची गरज अधोरेखित करते. किरकोळ कारणांवरून होणारे वाद आणि पुरुषी मानसिकतेमुळे पत्नीला सन्मान न देण्याच्या प्रवृत्तीमुळे असे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. दोन लिटर दूध सांडल्याने गमावलेला जीव परत येऊ शकत नाही, त्यामुळे समाजाने द्वेषभावना सोडून सहनशीलतेने वागण्याची आवश्यकता आहे.