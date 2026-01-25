Parel ST bus Driver: चालक दारुच्या नशेत, प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ; परळ डेपोतील धक्कादायक प्रकार उघडकीस

Pratap Sarnaik: मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेसंदर्भात एक गंभीर प्रकार समोर आला असून, यामुळे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. परळ येथील बस डेपोची अचानक पाहणी करत असताना एक वाहन चालक दारूच्या नशेत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. हा प्रकार लक्षात येताच मंत्री सरनाईक यांचा संताप अनावर झाला आणि त्यांनी तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले. सार्वजनिक प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या अशा निष्काळजीपणावर अजिबात तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी यावेळी दिला.
या घटनेनंतर संपूर्ण परिवहन विभागात खळबळ उडाली असून, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पाहणीदरम्यान उघडकीस आलेली धक्कादायक बाब
परळ डेपोच्या पाहणीसाठी प्रताप सरनाईक पोहोचले असताना, नियमित तपासणीदरम्यान एका चालकाची अवस्था संशयास्पद वाटली. चौकशी केल्यानंतर संबंधित चालक दारू पिऊन ड्युटीवर आल्याचे स्पष्ट झाले. हे समजताच मंत्री सरनाईक यांनी कोणतीही दिरंगाई न करता त्या चालकाला तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले. प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने अशा चालकांना अजिबात पाठीशी घातले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संपूर्ण डेपोमध्ये तपासणीचे आदेश
या घटनेनंतर मंत्री सरनाईक यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने अल्कोहोल डिटेक्टर मशीन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. डेपोतील सर्व चालकांची अल्कोहोल चाचणी करण्यात येणार असून, चाचणीत पॉझिटिव्ह आढळणाऱ्या कोणत्याही चालकाला गाडी चालवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे आदेश देण्यात आले. चालक शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त नसेल, तर अपघाताचा धोका वाढतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
स्वच्छता आणि सुरक्षेवरही भर
पाहणीदरम्यान मंत्री सरनाईक यांनी डेपोतील स्वच्छतेचाही आढावा घेतला. आपण येणार असल्याची माहिती मिळाल्यामुळे तात्पुरती साफसफाई करण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था दिसून आल्याने त्यांनी ती तात्काळ सुधारण्याचे आदेश दिले. या कामाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी अहवाल मागवण्यात आला आहे. तसेच, डेपो परिसरात अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
कठोर कारवाईचा इशारा
दारू पिऊन वाहन चालवणे ही गंभीर बाब असून, अशा प्रकारांवर नियमित तपासणी आणि कठोर कारवाई केली पाहिजे, असे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात अशा निष्काळजीपणामुळे अपघात घडल्यास संबंधितांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतुकीच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात येणार असून, प्रवाशांचा विश्वास अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.