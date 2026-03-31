Mumbai News : परळ टीटी उड्डाणपुलावर दुरुस्तीच्या कामासाठी 'या' तारखेपर्यंत टप्प्याटप्प्याने बंद; वाहतुकीत मोठा बदल

Parel TT Bridge Closed : मुंबईकरांसाठी सर्वात महत्त्वाची बातमी...परळ टीटी उड्डाणपूल दुरुस्तीच्या कामासाठी बंद करण्यात आल्यामुळे प्रंचड वाहूतक कोंडीचा सामना करावा लागतोय. लोअर परळ उड्डाणपूल तोडल्यामुळे भारत माता सिग्निलवर वाहनांना तासनतास वाहतूक कोंडीचा समाना करावा लागतोय. त्यात आता भर म्हणून परळ टीटी उड्डाणपूल दुरूस्तीचं काम हाती घेण्यात आलंय. त्यामुळे मुंबईकरांना दिवस असो किंवा रात्री उशिरा मोठ्या वाहतूक कोंडीमुळे नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. काही तासांचं अंतर कापण्यासाठी अनेक तास लागत असल्याने मुंबईकर त्रस्त आहेत.
संत नामदेव महाराज उड्डाणपूल, जो परेल टीटी उड्डाणपूल म्हणूनही ओळखला जातो, तो गेल्या काही दिवसांपासून दुरुस्ती आणि काँक्रिटीकरणाच्या कामासाठी एक लाइन बंद ठेवण्यात आली आहे. या कामासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी मध्य मुंबईत मोठ्या वाहतूक बदलांची आणि निर्बंधांची घोषणा केली असून मुंबईकरांनी ती लक्षात घ्यावी. या उड्डाणपूलाचे काम टप्प्याटप्प्याने बंद राहणार आहे. हे काम 31 मे पर्यंत चालणार आहे.
संत नामदेव महाराज उड्डाणपूल आणि हिंदमाता उड्डाणपूल यांच्या उत्तरेकडील मार्गावरील सर्व वाहनांची वाहतूक 9 मार्च 2026 ते 15 एप्रिल 2026 पर्यंत 24 तास बंद राहील. लालबाग कडून दादर, सायन जाणारी लाइन बंद राहणार आहे.
त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्त्याने दादरकडे जाणारी वाहने परळ टीटी आणि हिंदमाता पुलांवरील स्लिप रोडचा वापर करावा असं आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केलं आहे.
दुपारी 4:00 ते रात्री 10:00 च्या दरम्यान, वाहतूक दक्षिणेकडील मार्गावरून वळवण्यात आली आहे. नंतर हिंदमाता जवळ उत्तरेकडील मार्गावर परत वळवण्यात येते.
सकाळी 7:00 ते दुपारी 4:00 या वेळेत बायकुल्लाच्या दिशेने जाणारी वाहने दक्षिणेकडील उड्डाणपूल आणि जोड रस्त्यांचा वापर करू शकतात, सांगण्यात आलंय. तर दुपारी 4:00 नंतर, फक्त जोड रस्तेच वापरता येईल, असं स्पष्ट करण्यात आलंय.
संत नामदेव महाराज उड्डाणपूल आणि हिंदमाता उड्डाणपूल यांच्या दक्षिणेकडील मार्गावरील म्हणजे दादर, सायनकडून येणाऱ्या सर्व वाहनांची वाहतूक 16 एप्रिल 2026 ते 31 मे 2026 पर्यंत 24 तास बंद राहणार आहे.
सकाळी 7:00 ते दुपारी 4:00 दरम्यान डॉ. आंबेडकर रोडवरून बायकुल्लाकडे जाणारी वाहने उत्तरेकडील मार्गिका आणि स्लिप रोडचा वापर करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
तर संध्याकाळी 4:00 नंतर, वाहतूक फक्त स्लिप रोडमार्गेच वळवली जाणार आहे.