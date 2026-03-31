Mumbai News : परळ टीटी उड्डाणपुलावर दुरुस्तीच्या कामासाठी 'या' तारखेपर्यंत टप्प्याटप्प्याने बंद; वाहतुकीत मोठा बदल

Parel-Lalbagh Bridge Closed : परळ टीटी उड्डाणपूल दुरुस्तीच्या कामासाठी टप्प्याटप्प्याने दोन महिन्यासाठी बंद  राहणार आहे. सध्या उत्तरेकडील मार्ग 15 एप्रिलपर्यंत बंद आहे. तर त्यानंतर दक्षिणेकडील मार्गही बंद करण्यात येणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 31, 2026, 11:15 AM IST
Parel TT Bridge Closed : मुंबईकरांसाठी सर्वात महत्त्वाची बातमी...परळ टीटी उड्डाणपूल दुरुस्तीच्या कामासाठी बंद करण्यात आल्यामुळे प्रंचड वाहूतक कोंडीचा सामना करावा लागतोय. लोअर परळ उड्डाणपूल तोडल्यामुळे भारत माता सिग्निलवर वाहनांना तासनतास वाहतूक कोंडीचा समाना करावा लागतोय. त्यात आता भर म्हणून परळ टीटी उड्डाणपूल दुरूस्तीचं काम हाती घेण्यात आलंय. त्यामुळे मुंबईकरांना दिवस असो किंवा रात्री उशिरा मोठ्या वाहतूक कोंडीमुळे नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. काही तासांचं अंतर कापण्यासाठी अनेक तास लागत असल्याने मुंबईकर त्रस्त आहेत. 

परळ टीटी उड्डाणपूल किती दिवस बंद राहणार आहे?

संत नामदेव महाराज उड्डाणपूल, जो परेल टीटी उड्डाणपूल म्हणूनही ओळखला जातो, तो गेल्या काही दिवसांपासून दुरुस्ती आणि काँक्रिटीकरणाच्या कामासाठी एक लाइन बंद ठेवण्यात आली आहे. या कामासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी मध्य मुंबईत मोठ्या वाहतूक बदलांची आणि निर्बंधांची घोषणा केली असून मुंबईकरांनी ती लक्षात घ्यावी.  या उड्डाणपूलाचे काम टप्प्याटप्प्याने बंद राहणार आहे. हे काम 31 मे पर्यंत चालणार आहे. 

 

हेसुद्धा वाचा - महाराष्ट्रातील 'या' शहरांसोबत 30 ठिकाण गाठण्यासाठी जावं लागणार नवी मुंबई विमानतळावर!, रविवारपासून नवीन वेळापत्रक लागू

 

टप्पा 1: उत्तरेकडील मार्ग बंद

संत नामदेव महाराज उड्डाणपूल आणि हिंदमाता उड्डाणपूल यांच्या उत्तरेकडील मार्गावरील सर्व वाहनांची वाहतूक 9 मार्च 2026 ते 15 एप्रिल 2026 पर्यंत 24 तास बंद राहील. लालबाग कडून दादर, सायन जाणारी लाइन बंद राहणार आहे. 

त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्त्याने दादरकडे जाणारी वाहने परळ टीटी आणि हिंदमाता पुलांवरील स्लिप रोडचा वापर करावा असं आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केलं आहे. 

दुपारी 4:00 ते रात्री 10:00 च्या दरम्यान, वाहतूक दक्षिणेकडील मार्गावरून वळवण्यात आली आहे. नंतर हिंदमाता जवळ उत्तरेकडील मार्गावर परत वळवण्यात येते. 

सकाळी 7:00 ते दुपारी 4:00 या वेळेत बायकुल्लाच्या दिशेने जाणारी वाहने दक्षिणेकडील उड्डाणपूल आणि जोड रस्त्यांचा वापर करू शकतात, सांगण्यात आलंय. तर दुपारी 4:00 नंतर, फक्त जोड रस्तेच वापरता येईल, असं स्पष्ट करण्यात आलंय. 

 

हेसुद्धा वाचा - Mumbai News : अस्सल मराठी भागात गुजरातीत फलक, परळ पूल बंद असल्याची सूचना...; नेमकं काय घडलं?

 

टप्पा 2 : दक्षिणेकडील मार्ग बंद

संत नामदेव महाराज उड्डाणपूल आणि हिंदमाता उड्डाणपूल यांच्या दक्षिणेकडील मार्गावरील म्हणजे दादर, सायनकडून येणाऱ्या सर्व वाहनांची वाहतूक 16 एप्रिल 2026 ते 31 मे 2026 पर्यंत 24 तास बंद राहणार आहे.

सकाळी 7:00 ते दुपारी 4:00 दरम्यान डॉ. आंबेडकर रोडवरून बायकुल्लाकडे जाणारी वाहने उत्तरेकडील मार्गिका आणि स्लिप रोडचा वापर करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. 

तर संध्याकाळी 4:00 नंतर, वाहतूक फक्त स्लिप रोडमार्गेच वळवली जाणार आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

इतर बातम्या

Explained : 'मीच अडॉल्फ हिटलर', 128 वर्षांच्या व्...

विश्व