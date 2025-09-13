मराठा विरूद्ध ओबीसी वाद शाळेत पोहोचला; मुलांचा अर्ज काढून घेण्यास सुरुवात, नेमकं काय घडलं?

सरकारनं मराठा समाजासाठी जीआर काढला मात्र ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या. आता मराठा विरूद्ध ओबीसी वाद शाळेच्या प्रांगणात पोहोचला आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका केल्यानं नांदेडच्या आश्रमशाळेतल्या पालकांनी आपल्या पाल्याचा अर्ज काढून घ्यायला सुरूवात केली आहे. काय नेमकं घडतंय पाहुयात.
मराठा आरक्षणाचा जीआर काढल्यानंतर राज्यातल्या ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या. इतकंच काय तर सरकारमधले ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करणारे मंत्रीही आपल्याच सरकार विरोधात उभे ठाकले. याच मुद्द्यावरून ग्रामीण भागातही आता वाद पेटलाय. धर्म, पंथ आणि जातीपातीच्या भिंती भेदून सर्वांनी एकत्रित गावाचा, राज्याचा आणि पर्यायाने देशाचा विकास साधावा, अशी शिकवण जिथे दिली जाते त्याच ज्ञानमंदिराच्या प्रांगणात आता आरक्षणाचा वाद पोहोचला आहे.
नांदेड जिल्ह्यातल्या लोहा तालक्यात रिसनगावात आश्रमशाळा आहे. तिथले मराठा पालक आक्रमक झाले आहेत. आपल्या पाल्याचं ट्रान्सफर सर्टीफिकेट ते काढत आहेत. याला कारण आहे ते त्या शाळेचे संस्थाचालक आणि अखिल भारतीय विरशैव शिवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोहर धोंडेंनी मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात केलेली याचिका. आपल्या समाजाचं कल्याण होऊ नये हीच धोंडे सरांची भावना असल्यानंच त्यांनी याचिका केल्याच्या आरोप करत पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 21 पालकांनी आपल्या पाल्यांचा अर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मराठा आरक्षणाला विरोध करणा-या संस्थाचालकांच्या शाळेत मुलांना पाठवणार नाही ही पालकांची भूमिका तसंच संस्थाचालक धोंडेंनी केलेली याचिका या दोन्ही गोष्टी योग्य की अयोग्य हे सोडून देऊ. पण पुढल्या काळात आतापर्यंत गुण्यागोविंदानं नांदणा-या ग्रामीण भागात जातीजातीत वितुष्ट निर्माण झालं तर याला जबाबदार कोण? सामाजिक आरोग्य धोक्यात येऊ नये, याचं भान बाळगणं गरजेचं आहे.. नव्या उमलत्या पिढीच्या मनात अशी विषवल्ली रूजू नये हीच अपेक्षा.
FAQ
1) मराठा-ओबीसी आरक्षण वाद काय आहे?
महाराष्ट्रात मराठा समाजाला शैक्षणिक व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेले आंदोलन हे ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षणाशी जोडलेले आहे. मराठा समाज (लोकसंख्येच्या सुमारे २८%) ओबीसी कोट्यात (२७%) समाविष्ट होण्याची मागणी करत आहे, ज्यामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर परिणाम होण्याची भीती आहे. हे वाद २०२३ पासून तीव्र झाले असून, २०२५ मध्ये मनोज जारंगे पाटील यांच्या आंदोलनाने पुन्हा जोर धरला. राज्य सरकारने मराठ्यांना वेगळे १०% आरक्षण दिले, पण ओबीसीत समावेशाची मागणी कायम आहे.
2) महाराष्ट्रातील आरक्षण रचना काय आहे?
महाराष्ट्रात एकूण आरक्षण ५२% आहे, ज्यात:अनुसूचित जाती (SC): १३%
अनुसूचित जमाती (ST): ७%
ओबीसी: १९%
विशेष मागासवर्गीय (VJNT): ३%
इतर (नॉमॅडिक ट्रायब्स इ.): १०%
मराठा समाजाला २०२४ मध्ये 'महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षण विधेयक' अंतर्गत १०% वेगळे आरक्षण मिळाले, जे ५०% मर्यादेच्या वर आहे. हे 'सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग' (SEBC) अंतर्गत आहे, पण ओबीसी कोट्यात अतिक्रमण होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% मर्यादेचे उल्लंघन होऊ नये असे सांगितले आहे.
3) ओबीसी समाजाचा विरोध का आहे?
ओबीसी नेते (जसे छगन भुजबळ, लक्ष्मण हाके) म्हणतात की मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश केल्यास ३७५+ ओबीसी जातींचे ५३% लोकसंख्येचे हक्क धोक्यात येतील. ओबीसी आरक्षण १९९४ च्या GR वर आधारित असून, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे 'अतिक्रमण' आहे. भुजबळ यांनी GR रद्द करण्याची मागणी केली आणि न्यायालयात जाणार आहेत. ओबीसी नेते राज्यव्यापी आंदोलनाची धमकी देत आहेत, कारण हे 'कोर्टची अवमान' असल्याचे म्हणतात.