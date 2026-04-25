  • मुलं वाईट नजरेने पाहतात म्हणून आई-वडिलांनी 16 वर्षीय मुलीचं टक्कल करुन घरी बसवलं; अमरावतीमधील धक्कादायक घटना

मुलं वाईट नजरेने पाहतात म्हणून आई-वडिलांनी 16 वर्षीय मुलीचं टक्कल करुन घरी बसवलं; अमरावतीमधील धक्कादायक घटना

मुलांची वाईट नजर नको म्हणून आई-वडिलांनी 16 वर्षीय मुलीचं टक्कल करून घरी बसवलं असल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 25, 2026, 04:44 PM IST
मुलं वाईट नजरेने पाहतात म्हणून आई-वडिलांनी 16 वर्षीय मुलीचं टक्कल करुन घरी बसवलं; अमरावतीमधील धक्कादायक घटना

अनिरुद्ध दवाळे, अमरावती

अमरावती जिल्ह्यातून एक संतापजनक आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुलीच्या सुरक्षिततेच्या नावाखालीच तिच्यावर अमानुष वागणूक देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. वरुड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे आई-वडिलांनीच केस कापून टक्कल केल्याची घटना घडली आहे. मुलीवर कुणाची वाईट नजर पडू नये या कारणावरून हा प्रकार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे

ही घटना अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील असून पीडित मुलीच्या म्हणण्यानुसार तिच्याकडे एका मुलाकडून वारंवार वाईट नजरेने पाहिले जात होते. या संदर्भात तक्रार करण्यासाठी आई-वडिलांनी तिच्यावर दबाव टाकला. मात्र मुलीने तक्रार देण्यास नकार दिल्यानंतर संतप्त झालेल्या पालकांनी अत्यंत टोकाचा निर्णय घेत मुलीचे केस कापून टक्कल केले आणि तिला घरातच बसवून ठेवले. या घटनेनंतर मानसिक छळ सहन न झाल्याने मुलीने थेट वरुड पोलीस ठाण्यात धाव घेत आई-वडिलांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून आई-वडिलांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान याविषयी पोलिसांना विचारले असता त्यांनी धक्कादायक माहिती दिली आहे. वरुड येथील मुलीवर तिची आई आणि सावत्र बापाने संशय घेऊन मारण्याची धमकी आणि शिवीगाळ केली. आता आम्ही तिला बालनिरीक्षक गृहात पाठवले आहे. मुलीवर संशय घेत तिच्या आईने आणि सावत्र बापाने पट्ट्याने मारहाण केली आहे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिमर मशीनने तिचे केस कापले असल्याचं प्रभारी पोलीस निरीक्षक राहुल जाधव यांनी सांगितला आहे.

सध्या सदर मुलगी ही आई वडिलाला सोडून आता महिला बालकल्याण समितीकडे आली असून तिच समुपदेशन या ठिकाणी केला जात आहे. या संदर्भात बालकल्याण समितीच्या सदस्या सुचिता बर्वे यांनी प्रतिक्रिया दिली. मुलीचे टक्कल केल आहे मुलगी सध्या बालगृहामध्ये आहे बालकांचे काही हक्क आहे तिच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन कोणी करू शकत नाही हा आघात आहे. तिला विद्रुप केल असून तिला आई-वडिलाकडे जायचं नाही ती स्वतःहून आपल्याकडे आली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली

या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुलींचे संरक्षण करण्याऐवजी त्यांच्यावरच बंधने आणि शिक्षा लादण्याची मानसिकता अजूनही समाजात का आहे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे महिला सुरक्षेच्या मोठ्या घोषणा केल्या जात असताना दुसरीकडे अशा घटना समाजातील वास्तव दाखवतात मुलींना सुरक्षित वातावरण देण्याऐवजी त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या या मानसिकतेत बदल होणे गरजेचे आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

