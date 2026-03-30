बायोगॅस दारी बिनधास्त गावकरी! भंडारा जिल्ह्यातील परसोडी ग्रामस्थांनी राज्यासमोर ठेवला आदर्श

Bio Gas Bhandara : राज्यात अनेक ठिकाणी गॅस सिलिंडर मिळत नसल्यानं मोठमोठाल्या रांगा दिसत आहेत. पण भंडारा जिल्ह्यातील परसोडी येथील गावकरी मात्र बायोगॅसच्या वापरामुळे निर्धास्त आहेत. पाहुयात बायोगॅसनं स्वयंपूर्ण बनलेल्या या गावाची यशोगाथा. 

पूजा पवार | Updated: Mar 30, 2026, 02:53 AM IST
(Photo Credit - Social Media)

प्रवीण तांडेकर, झी 24 तास, भंडारा : एकीकडे गॅस तुटवड्याचा आरोप होत असतानाच भंडारा जिल्ह्यातील परसोडी ग्रामस्थांनी राज्यासमोर एक वेगळा आदर्श ठेवलाय. राज्यात अनेक ठिकाणी गॅस सिलिंडर मिळत नसल्यानं मोठमोठाल्या रांगा दिसत आहेत. पण इथं मात्र गावकरी बायोगॅसच्या वापरामुळे निर्धास्त आहेत. पाहुयात बायोगॅसनं स्वयंपूर्ण बनलेल्या या गावाची यशोगाथा. 

देशभरात एकीकडे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस सिलिंडरसाठी रांगा लागलेल्या असताना भंडारा जिल्ह्याच्या लाखनी तालुक्यातल्या परसोडीतले गावकरी मात्र बिनधास्त आहे. ना गॅस संपल्याची चिंता, ना सिलिंडर मिळवण्यासाठी रांगेत उभं राहण्याची गरज. याचं कारण या गावात सर्वच जण गोबरगॅस-बायोगॅसचा वापर करत आहेत. पारंपरिक ऊर्जा वापरातून स्वयंपूर्ण झालेल्या या गावानं यातून आदर्श उदाहरण घालून दिलंय. लाखनी तालुका मुख्यालयापासून अवघ्या 13 किलोमीटर अंतरावर असलेली ही 1,260 लोकसंख्येची ग्रामपंचायत आहे. 310 घरांमध्ये बायोगॅसचा वापर केला जातोय. अंदाजे 90 टक्के घरांमध्ये बायोगॅसवर रोजचा स्वयंपाक होतो. 

सरकारने बायोगॅस-गोबरगॅसची योजना आणल्यावर भंडारा जिल्ह्यात 2022 पासून युवा रूरल संस्थेनं सरकारचा हा प्रकल्प हाती घेऊन भंडारा जिल्हात 12 हजार पेक्षा जास्त नागरिकांच्या घरात बायोगॅस लावले तर लाखनीत 1800 तुमसरमध्ये 6500, मोहाडीत 3500 घरात बायोगॅस दिलेत. काही कुटुंबांनी स्वच्छालय टैंकसोबतही कनेक्शन जोडून बायोगॅस मिळवला आहे. विशेष म्हणजे याच्या दुरूस्तीसाठी संस्थेचे कर्मचारी नागरिकांच्या घरी जाऊन काम करतात.

बायोगॅसच्या वापरामुळे चुली बंद झाल्यानं लाकडांवरचा खर्च वाचला. गॅस सिलिंडरचा खर्च कमी झाला. बायोगॅसवर स्वयंपाकही होतो तसंच शेणखतही मिळतं त्यामुळे शेतीला फायदा होतोय. रासाय़निक खतांसाठीचा खर्च वाचला. असे एक ना अनेक फायदे असल्यानं या बायोगॅसची उपयुक्तता या गावक-यांनी ओळखली. आज या स्वयंपूर्ण गावानं इतर गावांनाही बायोगॅसचा वापर करण्याचा संदेश दिलाय. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

