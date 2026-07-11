/पार्थ पवार आणि कायनात धार यांचं ठरलं! पवार कुटुंबात पुन्हा सनई चौघडे, कोण आहे पवारांची होणारी सून?

Parth Pawar And Kaynaat Dhar Engagment : खासदार सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती हिचा विवाह सोहळा नुकताच पार पडला. यानंतर आता पुन्हा एकदा पवार कुटुंबात सनई चौघडे वाजणार आहेत. राष्ट्रवादी पक्षाचे खासदार आणि दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार आणि कायनात धार यांचं लग्न ठरलं आहे. पार्थ आणि कायनात यांचा साखरपुडा येत्या 29 जुलै रोजी पुण्यात होणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष SP चे अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती सुळे यांच्या मुलीचं जून महिन्यात लग्न झालं होतं. मुंबईच्या एका 5 स्टार हॉटेलमध्ये पार पडलेल्या या विवाह सोहळ्याला दिवंगत अजित पवार यांचं संपूर्ण कुटुंब उपस्थित होतं. यावेळी अजित पवार यांच्या पत्नी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सह पार्थ पवार आणि कायनात धार यांनी जोडीने एंट्री घेतली. यावेळी पवार कुटुंबासोबत दिसणारी ही सुंदर महिला कोण याची जोरदार चर्चा झाली. सुनेत्रा पवार यांच्या सह कायनात संपूर्ण लग्नात सोबत दिसल्या.
कायनात धार ही मूळची काश्मीरची असून तिच्या कुटुंबाचे पवार कुटुंबाशी जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. कायनात ही सध्या दिल्लीत वास्तव्यास असून मागच्या काही काळापासून ती पार्थ पवार यांच्या सोबत स्पॉट झाली. इतकंच नाही तर सुनेत्रा पवार काही दिवसांपूर्वी जेव्हा काश्मीर दौऱ्यावर गेल्या होत्या तेव्हा तिथं कायनातच्याच घरी त्यांचा पाहुणचार करण्यात आला होता. पार्थ पवारांसोबत याआधीसुद्धा कायनात दिसली होती. काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशातील महाकाल मंदिरातही त्या दोघांनी एकत्र हजेरी लावली होती.
कायनात पवार कुटुंबाच्या सुखात नाही तर दुःखाच्या प्रसंगात सुद्धा सोबत दिसली. दिवंगत अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर कायनात ही मुंबईतील शोक सभेला सुद्धा उपस्थित होती. तसेच बारामती येथे अजित पवार यांच्यावर जेव्हा अंत्यसंस्कार करण्यात आले तेव्हा सुद्धा कायनात पवार कुटुंबाचं सांत्वन करण्यासाठी तेथे होती. सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सुद्धा अनेकदा कायनात पार्थ पवार यांच्या सोबत दिसली.