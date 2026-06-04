भाजपच्या 'या' महिला नेत्याला राष्ट्रवादीकडून राज्यसभेसाठी लॉटरी, पार्थ पवारांकडून ग्रीन सिग्नल!

Navneet Rana: महाराष्ट्राच्या राजकारणात राज्यसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी खासदार नवनीत राणा यांना उमेदवारी देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे. या घडामोडींमुळे महायुतीतील राजकीय समीकरणांबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरलेली बाब म्हणजे खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवि राणा यांनी नुकतीच पार्थ पवार यांची घेतलेली भेट. या भेटीत राज्यसभा निवडणुकीसंदर्भात चर्चा झाल्याचा दावा सूत्रांकडून केला जात आहे. अधिकृतरित्या कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी या भेटीनंतर नवनीत राणा यांच्या नावाची चर्चा अधिक जोर धरू लागली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुनेत्रा पवार यांनी विधान परिषदेत निवड झाल्यानंतर राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे राज्यसभेतील एक जागा रिक्त झाली असून त्या जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत महायुतीकडून कोणाला उमेदवारी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विधान परिषद निवडणुकीनंतर आता राज्यसभेसाठीही मूळ पक्षातील नेत्यांऐवजी इतर पक्षांतून आलेल्या किंवा मित्रपक्षाशी संबंधित चेहऱ्यांना संधी दिली जाऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. नवनीत राणा यांचे नाव पुढे आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये आणि इच्छुक नेत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. पक्षातील निष्ठावंतांना डावलले जात असल्याची कुजबुजही काही ठिकाणी ऐकू येत आहे.
राज्यसभा निवडणूक ही केवळ एका जागेची निवडणूक नसून आगामी राजकीय समीकरणांची चाचणी मानली जात आहे. महायुतीतील घटक पक्षांमधील समन्वय, नेतृत्वाचा प्रभाव आणि भविष्यातील रणनीती यांचे संकेत या निवडणुकीतून मिळू शकतात. त्यामुळे उमेदवारीच्या निर्णयाकडे राजकीय विश्लेषकही बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
नवनीत राणा यांच्या नावाची चर्चा रंगत असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा महायुतीच्या कोणत्याही वरिष्ठ नेत्याने याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या चर्चा या सूत्रांच्या माहितीवर आधारित आहेत. अंतिम उमेदवार कोण असेल, याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींच्या बैठकीनंतरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. राज्यसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले असून येत्या काही दिवसांत या विषयावर अधिक महत्त्वाच्या घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.