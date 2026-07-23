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खासदार पार्थ पवार यांच्या लग्नाची तारीख जाहीर; वडिलांचे निधन झाल्यावर किती दिवसात लग्न करायचे? धार्मिक शंकांचे शंकराचार्यांकडून निरसन

Parth Pawar Kaynat Dhar Marriage :  29 जुलै रोजी पार्थ पवार आणि कायनात धार यांचा साखरपुडा पार पडणार आहे. यांनतर पार्थ पवार यांच्या लग्नाची तारीख जाहीर झाली आहे.  पार्थ पवार यांच्या लग्नाबाबतच्या धार्मिक शंकांचे शंकराचार्यांकडून निरसन करण्यात आले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 23, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:12 PM IST
खासदार पार्थ पवार यांच्या लग्नाची तारीख जाहीर; वडिलांचे निधन झाल्यावर किती दिवसात लग्न करायचे? धार्मिक शंकांचे शंकराचार्यांकडून निरसन

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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खासदार पार्थ पवार यांच्या लग्नाची तारीख जाहीर; वडिलांचे निधन झाल्यावर किती दिवसात लग्न करायचे? धार्मिक शंकांचे शंकराचार्यांकडून निरसन
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