पार्थ पवारांवर जमीन घोटाळ्याचा आरोप; मदतीला धावल्या सुप्रिया सुळे, 'कोणी फसवलंय का...'

Supriya Sule On Parth Pawar: नुसते आरोप प्रत्यारोप करुन चालणार नाही. मीडिया ट्रायल करु नये, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 6, 2025, 12:24 PM IST
पार्थ पवारांवर जमीन घोटाळ्याचा आरोप; मदतीला धावल्या सुप्रिया सुळे, 'कोणी फसवलंय का...'
सुप्रिया सुळे

Supriya Sule On Parth Pawar: पार्थ पवार यांच्यावर जमिनीचा घोटाळा केल्याचा आरोप प्रकरणी पार्थ पवार यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पार्थ पवार यांच्याकडून आपण कोणतही चुकीचं काम अथवा घोटाळा केला नसल्याची प्रतिक्रिया देण्यात आली. जमीन खरेदी कारणासाठी नियमानुसारच प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती  त्यांनी दिली. अधिकची माहिती देण्यास मात्र पार्थ पवार यांच्याकडून नकार देण्यात आला. दरम्यान सुप्रिया सुळे यांनी याप्रकरणावर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे? सविस्तर जाणून घेऊया.

नुसते आरोप प्रत्यारोप करुन चालणार नाही. मीडिया ट्रायल करु नये. पार्थ माझ्या मुलासारखा आहे. तो कधीच गैरव्यवहार करणार नाही. माझा पार्थवर विश्वास आहे. कादगपत्र व्यवस्थित तपासायला हवी, अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. ही सरकारची जमीन असेल तर असं कसं असेल? जमीनीचा व्यवहार कसा होईल? पार्थला कोणी फसवलंय का? हा वेगळा प्रश्न आहे. मी काही कागदपत्र पाहिले नाहीत. आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा काय व्यवहार आहे हे तपासावं. मला त्या व्यवहाराबद्दल काही माहिती नाही. घाईघाईने बोलण्यापेक्षा मी पार्थशी बोलेन. मी स्वत: एकही कागद पाहीला नसल्याचे त्यांनी सांगितले  

300 कोटींची जमीन घेण्यासाठी पैसा कुठून येतो? या प्रश्नावर मी माहिती घेते आणि उत्तर देते, असे सुप्रिया सुळे म्हणाले. मला रेवती, विजय आहेत तसे रोहित, पार्थ ही सर्व मुले आमचीच आहेत. लोकशाहीत आरोप करण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे पण पार्थची बाजू जाणून घेऊया, असे त्या म्हणाल्या. 

हा देश कोणाच्याही मनमर्जीने चालत नाही. न्याय सर्वांसाठी सारखाच असला पाहीजे. कदाचित हा व्यवहार झालाही नसेल. जी प्रक्रीया करुच शकत नाही. सरकारची जमीन विकूच शकत नाही. त्या कंपनीचा कुठल्या वर्षी व्यवहार झाला मला माहिती नाही. कलेक्टर त्यांची बाजू मांडतील. मला सकाळीच ही माहिती मिळाली. याची माहिती घेते. जे काही होईल ते पारदर्शक व्हाव, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

प्रश्न: पार्थ पवारांनी नेमके काय सांगितले?

उत्तर: “मी कोणताही घोटाळा किंवा चुकीचे काम केलेले नाही. जमीन खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत आणि नियमाने सुरू आहे.” पण पुढील माहिती देण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला.

प्रश्न: सुप्रिया सुळे यांची पहिली प्रतिक्रिया काय आहे?

उत्तर: “पार्थ माझ्या मुलासारखा आहे, तो कधीच गैरव्यवहार करणार नाही. माझा त्याच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. नुसते आरोप-प्रत्यारोप आणि मीडिया ट्रायल करू नये. कागदपत्रे नीट तपासली पाहिजेत. मी एकही कागद अजून पाहिलेला नाही, पार्थशी बोलून मगच सविस्तर बोलते.”

 प्रश्न: ३०० कोटींच्या जमिनीसाठी पैसा कुठून? सरकारची जमीन कशी विकली? या प्रश्नांवर सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या?

उत्तर: “३०० कोटींचा पैसा कुठून आला हे मी स्वतः माहिती घेते आणि उत्तर देते. सरकारची जमीन विकूच शकत नाही, हा व्यवहार झालाच नसेलही. पार्थला कोणी फसवले असेल का? कलेक्टर त्यांची बाजू मांडतील. सगळे पारदर्शक व्हावे, न्याय सर्वांसाठी सारखा असला पाहिजे. रोहित-रेवतीप्रमाणे पार्थही आमचेच मूल आहे. त्याची बाजूही ऐकून घ्या!”

