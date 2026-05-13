/Super Exclusive : पार्थ पवार विरूद्ध पटेल- तटकरे संघर्ष शिगेला; अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीतील वाद चव्हाट्यावर

Ajit Pawar NCP : अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षामध्ये सुरु असणाऱ्या मतमतांतरांमध्ये आता वाढ झाली असून, नेत्यांच्या भेटीगाठीनंतर या चर्चांना आणखी वाव मिळाला आहे. काय आहे हा राजकीय वाद?
Parth Pawar vs Sunil Tatkare and Praful Patel : राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संघर्ष शिगेला गेला असून हा वाद आता चव्हाट्यावर आल्याचं पाहायला मिळत आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत पार्थ पवार विरुद्ध प्रफुल पटेल, तटकरे वाद निर्माण झाल्याची माहिती मिळत आहे. या वादानंतर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची काल रात्री बैठक झाल्याची माहिती झी 24 तासला सूत्रांनी दिलीय. या बैठकीत पार्थ पवारांच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा झाल्याची माहिती मिळतेय.
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मंगळवार 12 मे 2026 रोजी शरद पवार यांची भेट घेतल्यानंतर अनेक चर्चांना उधाण आलं. या भेटीनंतर अतिशय महत्त्वाची बैठक पार पडली, ज्यामध्ये राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती दिसून आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. तटकरे, पटेल आणि पक्षातील पहिल्या फळीतील नेते या बैठकीसाठी होते, जिथं पार्थ पवार यांच्या कार्यपद्धतीचा विषय केंद्रस्थानी होता. त्यामुळं गेल्या काही दिवसांपासून पक्षांतर्गत ते खटके उडत होते ते आता चव्हाट्यावर येत असून, पार्थ पवार यांच्याविरुद्ध भूमिका आणि मतं समोर येत आहेत. राष्ट्रवादीत येत्या काळात नेमक्या कोणत्या अंतरग्त घडामोडी घडतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. (Parth Pawar vs Sunil Tatkare and Praful Patel NCP Internal Conflicts)
राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत हालचालींना वेग
कार्यकारिणीची नावं समोर येणं, त्यामध्ये तटकरे आणि पटेल यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी नसणं, तटकरे यांनी शरद पवारांच्या भेटीला जाणं या सर्व घडामोडींचे धागेदोरे आता जोडले जात आहेत. खुद्द तटकरे यांनी ही भेट अराजकीय असल्याचं सांगूनही व्हायच्या त्या चर्चांना तोंड फुटलं आहे हीच वस्तूस्थिती.
सूरज चव्हाण यांनी सदर घडामोडींवर मत मांडत म्हटलं...
राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते सूरज चव्हाण यांनी 'बैठकीबाबतची अधिकृत माहिती मला नसून, राष्ट्रवादीमध्ये सर्वकाही सुरळीत असून, सगळे एकत्र काम करत आहे, म्हणत ही माहिती तथ्यहीन असल्याचं सांगत त्यांनी या विषयावर बोलणं टाळलं. तटकरे आणि पवारांची भेट ही तब्येतीच्या चौकशीसाठी असून, त्याचा राजकारणाशी काहीच संबंध नव्हता असं म्हणत संघटनात्मक निर्णय हे एकत्र विचारविनिमयातूनच घेतले जातील असंही ते म्हणाले. अंतर्गत धुसफूस या जाणीवपूर्वक उधळलेल्या वावड्या असून, आमत्या विरोधातील हितचिंतकांनी या बातम्या पेरल्याचं चव्हाण म्हणाले.
खुद्द पार्थ पवार यांनीसुद्धा आपल्या पक्षात सर्वकाही आलबेल असून, वादाच्या अफवा उठवल्या जात असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, त्यानंतर पटेल आणि तटकरेंचं कार्यकारिणीत नावं असूनही त्यापुढं कोणतीही जबाबदारी का नाही? असाच प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून उपस्थित होत आहे, त्यावर स्पष्टीकरण मात्र समोर आलेलं नाही.
वादाची पहिली ठिणगी केव्हा लक्षात आली?
काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून प्रफुल्ल पटेल यांना कार्यकारी अध्यक्ष पदावरून हटवल्याच्या चर्चांना राजकीय रिंगणात उधाण आलं होतं. पक्षांतर्गत संघर्षानं लक्ष वेधताच खुद्द उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी तांत्रिक चुका असल्याचं कारण पुढे करत या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न करणारी पोस्ट केली होती. मात्र तरीही पक्षात काहीतरी बिनसलंय पण, नेमकं काय? हाच प्रश्न सातत्यानं उपस्थित होत आहे.