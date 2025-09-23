English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा हाहाकार, नद्यांनी धारण केलं रौद्ररूप

सोलापुरात जिल्ह्यात पावसानं अक्षरक्षा थैमान घातलंय. मागील काही दिवसांपासून सोलापूर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कोसळधारेमुळे सीना नदीला पूर आलाय.

पूजा पवार | Updated: Sep 23, 2025, 08:31 PM IST
पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा हाहाकार, नद्यांनी धारण केलं रौद्ररूप
(Photo Credit : Social Media)

अभिषेक अदेप्पासह, सचिन कसबे (प्रतिनिधी) सोलापूर : मराठवाड्यात पावसाचा हाहाकार पाहायला मिळाला. तर सोलापूर जिल्ह्यातही पावसानं थैमान घातलंय. माढा, करमाळा, मोहोळ तालुक्यात ढगफुटीसदृश पाऊस झालाय. त्यामुळे या भागात मोठं नुकसान झालं आहे. 

सोलापुरात जिल्ह्यात पावसानं अक्षरक्षा थैमान घातलंय. मागील काही दिवसांपासून सोलापूर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कोसळधारेमुळे सीना नदीला पूर आलाय.. माढा तालुक्यात सीना नदीच्या पुरामुळे 16 गावातील जवळपास दीड हजार ग्रामस्थांना प्रशासनाने स्थलांतरित केलंय. म्हैसगाव पापनस या गावातील 250 ग्रामस्थांना सुरक्षितरीत्या बाहेर काढण्यात आलंय. सीना नदीकाठच्या असणाऱ्या गावांमध्ये पाणी शिरल्याने तिथे भीषण परिस्थिती तयार झालेली आहे. शेतीसह अनेकांची घरं पाण्याखाली गेली आहेत. त्यामुळे या पावसाच्या पाण्यात आयुष्यभराची कमाई मातीमोल झाली आहे.

मोहोळ तालुक्यात सीना नदीने धारण केले रौद्ररूपामुळे मोठं नुकसान झालं आहे. अर्जुनसोंड गावातील पांढरे वस्तीत अक्षरशः 20 ते 25 घरे पाण्याखाली गेली आहेत. मात्र, प्रशासनाने पांढरे वस्तीमधील ग्रामस्थांचं वेळीच स्थलांतर केल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला आहे. पांढरे वस्तीतल्या पुरात जनावर अडकल्याने शेतकरी सविता डोंगरे यांना अश्रू अनावर झालेत. जनावरच नव्हे तर पिकांचंही मोठं नुकसान झालंय. शेती पाण्याखाली गेलीय. त्यामुळे आम्ही करायचं काय असा सवाल या शेतकरी महिलेनं केलाय. तसंच सरकारकडे मदतीची मागणी देखील केलीय.

सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे माढा तालुक्यामध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे शेती आणि घरांचं नुकसान झालेल्या हजारो लोक स्थलांतरित करण्यात आलेले आहेत. आजपर्यंतच्या इतिहास मध्ये प्रथमच सीना नदीला इतका मोठा पूर आला आहे. माती सह पिके वाहून गेली आहेत, घरात पुराचं पाणी शिरल्यानं घरांसह शेतीचं देखील मोठं नुकसान झालं आहे.

हेही वाचा : दुष्काळी मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या अश्रूंचा 'पूर'; शेती पाण्याखाली अन् हतबल बळीराजा

 

सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे करमाळ्यातील संगोबा इथं 90 जण पुरात अडकले आहेत. गावात आलेल्या पुरामुळे ग्रामस्थांनी गावातील आदिनाथ महाराज मंदिरात आश्रय घेतलाय. दरम्यान ग्रामस्थांचं पुनर्वसन करण्याची मागणी गावक-यांकडून करण्यात येती आहे. सीना नदीला आलेल्या पुराचं पाणी माढा तालुक्यातील दारफळ गावात शिरलंय. नदीचं पाणी रात्री अचानक घरांमध्ये शिरल्यानं मोठं नुकसान झालंय. अन्नधान्य, घरातील साहित्य पाण्यामुळे भिजून गेलंय, त्यामुळे घरात राहायचं कसं? आणि खायचं काय असा प्रश्न गावातील नागरिकांना पडलाय.

दरफळ गावात पुराचं पाणी शिरल्यामुळे इथल्या नागरिकांचं स्थलांतर करण्यात येतंय. रेस्क्यू करून एनडीआरएफच्या टीमकडून नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात येतंय. एनडीआरएफच्या 40 जवानांकडून नागरिकांना रेस्क्यू करण्यात येतं आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या माढा, मोहोळ आणि करमाळा तालुक्याला पावसानं चांगलंच झोडपलंय, या तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये ढगफुटीसदृश्य पाऊस झालायं. शेती पाण्याखाली गेलीय, घरांमध्ये पाणी शिरलंय त्यामुळे या भागात जनजीवन विस्कळीत झालं असून शेतकरी, गावकरी मदतीची मागणी करतायत.

FAQ : 

सोलापूर जिल्ह्यात पूरस्थिती का निर्माण झाली आहे?
मागील काही दिवसांपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे सीना नदीला पूर आला आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील सीना कोळगाव धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात आल्याने नदीला महापूर आला असून, माढा, मोहोळ आणि करमाळा तालुक्यांमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस झाला आहे. 

सीना नदीच्या पुरामुळे किती लोकांना स्थलांतरित करण्यात आले आहे?
माढा तालुक्यात सीना नदीच्या पुरामुळे १६ गावातील जवळपास १,५०० ग्रामस्थांना स्थलांतरित करण्यात आले आहे. यामध्ये म्हैसगाव पापनस गावातील २५० ग्रामस्थांचा समावेश आहे. करमाळा तालुक्यातील संगोबा गावात ९० जण पुरात अडकले असून, त्यांचे पुनर्वसन सुरू आहे.

सीना नदीचा प्रवास आणि उगम कुठे आहे?
सीना नदीचा उगम अहमदनगर जिल्ह्यातील जेऊर येथील ससेवाडी गावात झाला आहे. ती अहमदनगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांतून वाहते आणि करमाळा, माढा, मोहोळ, उत्तर सोलापूर तालुक्यांतून जाते. माढा तालुक्यातील उंदरगाव येथे मोठा बंधारा आहे. 

