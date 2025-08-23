English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'नुकसानीची सवय करा, कर्माचे भोग भोगावेच लागणार,' पाशा पटेल यांचं शेतकऱ्यांबद्दल वादग्रस्त विधान

अशातच कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी वादग्रस्त विधान करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळलं आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Aug 23, 2025, 10:37 PM IST
'नुकसानीची सवय करा, कर्माचे भोग भोगावेच लागणार,' पाशा पटेल यांचं शेतकऱ्यांबद्दल वादग्रस्त विधान

राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीने हवालदिल झाला आहे. अशातच कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी वादग्रस्त विधान करून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळलं आहे. शेतक-यांनी नुकसानीची सवय करून घेतली पाहिजे असा अजब सल्ला त्यांनी दिला आहे. तसेच ही आपल्या कर्माची फळं असल्याचंही पाशा पटेलांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या या विधानाविरोधात राज्यभरातील शेतक-यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. 

शेतक-यांनी नुकसानीची सवय करून घ्यावी. 365 पैकी 322 दिवस संकट येणार आहेत. आपल्या कर्माची भोग आपल्याला भोगावे लागणार आहेत असं विधान त्यांनी केलं आहे. हे आहेत राष्ट्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील शेतकरी हवालदिल झाला असताना त्याला धीर देण्याचं सोडून सत्ताधारी नेते पाशा पटेल यांनी शेतक-यांना अजब सल्ला दिला आहे. अशी संकटं वारंवार येणारच आहेत शेतक-यांनी अशा संकटाची सवय करून घेतली पाहिजे असं त्यांनी म्हटलं आहे. सोबतच सरकार नुकसान भरपाई देऊ शकत नाह, केवळ मदत करु शकतं असं सागत पाशा पटेलांनी हात झटकले आहेत.

पाशा पटेलांच्या या विधानामुळे राज्यातील शेतक-यांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. पाशा पटेलांच्या विधानानंतर राज्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. 

दरम्यान पाशा पटेल यांचे जुने सहकारी राजू शेट्टी यांनीही त्यांचा खरपूस समाचार घेतला आहे.  तर तुमचं पोट भरलं असल्याने पाशा पटेलांना शेतक-यांचं दु:ख कळणार नाही असा हल्लाबोल छावा संघटनेने केला आहे.  शेतकरी नेते अशी ओळख असलेल्या नेत्यानेच अशी विधानं करणे गंभीर बाब आहे...आता या विधानावरून पाशा पटेल शेतक-यांची माफी मागणार का याकडे लक्ष असणार आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
pasha patelfarmers

इतर बातम्या

'गोविंदाला मुलगा हवा होता, प्रसूतीदरम्यान मी मेले तरी....

मनोरंजन