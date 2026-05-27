डिझेल टंचाईचा रुग्णांना फटका, गरोदर महिलेला रुग्णवाहिका नाकारली

हिंगोली जिल्ह्यात डिझेल मिळत नसताना पेट्रोल पंपावर शेतकऱ्यांच्या वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.
गजानन वाणी, झी 24 तास, हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यातल्या डिझेल टंचाई आता केवळ वाहतूक किंवा शेतीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही तर ती थेट लोकांच्या जीवावर बेतू लागली आहे. नालेगावच्या रहिवासी मनीषा इंगळे या गरोदर महिलेला जवळा बाजारातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केलं. मात्र प्रकृती गंभीर असल्यानं डॉक्टरांनी त्यांना तातडीनं हिंगोलीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात हलवायला सांगितलं. रुग्णाच्या नातेवाईकांनी आरोग्य केंद्रातल्या सरकारी रुग्णवाहिकेची मदत मागितली. पण, गाडीत डिझेल नाही, स्वतची व्यवस्था करा, असं धक्कादायक उत्तर त्यांना मिळालं. पोटच्या गोळ्यासाठी आणि माऊलीच्या जिवासाठी नातेवाईकांची एकच धावपळ उडाली. शासनाच्या 102 आणि 108 या आपत्कालीन सेवांना फोन फिरवले, पण तिथूनही केवळ ''नो रिस्पॉन्स'' मिळाला.. शेवटी स्वतच्या पदरचे पैसे मोजून खाजगी रुग्णवाहिकेनं महिलेला हिंगोलीत दाखल केलं.
हिंगोली जिल्ह्यात डिझेल मिळत नसताना पेट्रोल पंपावर शेतकऱ्यांच्या वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. त्यात आता आरोग्य यंत्रणेलाही याचा फटका बसतोय. या संदर्भात राज्यसभा खासदार रामराव वडकुतेंनी या गंभीर प्रकाराची दखल घेतली आहे. दरम्यान, रुग्णवाहिकेमध्ये डिझेल उपलब्ध होतं. मात्र जवळा बाजारातल्या आरोग्य यंत्रणेनं रुग्णांना चुकीची माहिती देत दिशाभूल केल्यामुळे हा प्रकार घडल्याची माहिती आरोग्य विभागानें दिली आहे.
एकीकडे शासन डिजिटल इंडिया आणि आधुनिक आरोग्य सेवांचे दावे करत असताना दुसरीकडे सरकारी रुग्णवाहिकांमध्ये डिझेल भरण्याएवढेही पैसे किंवा नियोजन सरकारकडे नाही का, डिझेल अभावी रुग्ण दगावल्यास त्याची जबाबदारी आरोग्य प्रशासन घेणार का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत.