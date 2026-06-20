/पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरण: सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता; 20 वर्षानंतर लागला निकाल! ओमराजेंना मोठा धक्का

काँग्रेसचे नेते पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणामध्ये तब्बल 20 वर्षानंतर मुंबईतील विशेष सीबीआय कोर्टाने निकाल दिला आहे. या प्रकरणामध्ये कोर्टाने मुख्य आरोपी माजी गृहमंत्री आणि माजी खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासहीत सर्व आरोपींनाही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. पुराव्याआभावी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत असल्याचं कोर्टाने निकाल देताना म्हटलं आहे. या सुनाणीदरम्यान कोर्टरूममध्ये डॉ. पद्मसिंह पाटील व कुटुंबीय आणि ओमराजे निंबाळकर, त्यांच्या आई व इतर कुटुंबीय हजर होते. तसेच पवनराजे यांचे ड्रायव्हर समद काझी यांचे कुटुंबियही उपस्थित होते. 16 जून रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने निकाल देण्यासाठी आणखी काही दिवसांची गरज असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. तसेच 19 जून रोजी सर्व आरोपींनी कोर्टात हजर रहावे असंही कोर्टाने सांगितलं होतं. त्यानुसार आज या प्रकरणातील सर्वच आरोपी कोर्टात हजर होते.
पवनराजे निंबाळकर यांची 3 जून 2006 रोजी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे जवळ नवी मुंबईतील कळंबोली येथे गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या हल्ल्यामध्ये धाराशिव (तेव्हाचे उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर यांच्याबरोबरच चालक समद काझी जखमी होऊन मृत्युमुखी पडले. हल्लेखोरांनी त्यांच्या स्कोडा गाडीचा पाठलाग करून त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या होत्या. यासाठी हल्लेखोरांना 30 लाखांची सुपारी देण्यात आली होती.
पवनराजे निंबाळकर यांच्यावरील हल्ल्याचे मुख्य सूत्रधार म्हणून त्यांचे चुलत बंधू पद्मसिंह पाटील यांच्याविरोधात खटला चालवण्यात आलेला. धाराशिवच्या राजकारणात, सहकारी संस्थांमध्ये विशेषतः तेरणा साखर कारखाना आणि इतर निवडणुकांमध्ये या दोघांमध्ये तीव्र स्पर्धा होती. सीबीआयच्या आरोपानुसार, पद्मसिंह पाटील यांनी राजकीय प्रतिस्पर्धी पवनराजेंचा काटा काढण्यासाठी 30 लाख रुपयांची सुपारी देऊन कट रचला होता. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत पवनराजे यांनी पद्मसिंह पाटील यांना आव्हान दिले होते.
या प्रकरणामध्ये जामिनावर असलेले डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासोबत एकूण 9 जण आरोपी होते. लातूरचे सतीश मंदाडे, माजी नगरसेवक मोहन शुक्ला, पारसमल जैन, माजी अबकारी निरीक्षक शशिकांत कुलकर्णी, बीएसपी पक्षाचा कार्यकर्ता कैलास यादव हे सुद्धा या प्रकरणात आरोपी होते. पवनराजे आणि त्यांचा चालक समद काझीवर गोळीबार करणारे दिनेश तिवारी, पिंटू सिंह, छोटे पांडे हे तिघेही या प्रकरणात आरोपी होते.
सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांकडून हा तपास सीआयडीकडे आणि शेवटी निंबाळकर कुटुंबीयांच्या मागणीनंतर सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. 2009 मध्ये सीबीआयने पद्मसिंह पाटील यांना अटक केली आणि आरोपपत्र दाखल केले. हा खटला मुंबईतील विशेष सीबीआय कोर्टासमोर मांडण्यास सुरुवात झाली. या प्रकरणामध्ये 2011 पासून एकूण 128 साक्षीदारांची तपासणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनीही 2019 मध्ये या प्रकरणात साक्ष दिली होती.