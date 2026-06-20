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पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरण: सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता; 20 वर्षानंतर लागला निकाल! ओमराजेंना मोठा धक्का

पवनराजे निंबाळकर यांची 3 जून 2006 रोजी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे जवळ नवी मुंबईतील कळंबोली येथे गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 20, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:12 PM IST
पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरण: सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता; 20 वर्षानंतर लागला निकाल! ओमराजेंना मोठा धक्का

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणाचा 20 वर्षानंतर लागला निकाल
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