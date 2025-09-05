English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कसा पिसारा फुलला... गणरायाच्या विसर्जनात मोराची सरप्राईज एन्ट्री, Watch Video

गावागावांमध्ये आता गणरायाच विसर्जन झाले. असाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये मोर अतिशय सुंदर गणरायाच्या समोर थुईथुई नाचताना दिसत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 5, 2025, 02:36 PM IST
कसा पिसारा फुलला... गणरायाच्या विसर्जनात मोराची सरप्राईज एन्ट्री, Watch Video
Peacock entry in ganpati visarjan mirvarnuk at dapoli

कोकणात गणेशोत्सवामुळे अतिशय मंगलमय वातावरण आहे. घराघरांमध्ये गणपती विराजमान झाले आहेत. आता दीड, पाच, सात दिवसांच्या गणपतींचे विसर्जन झाले आहेत. 6 ऑगस्ट रोजी अनंत चतुर्दशी आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये गणरायाच्या विसर्जनाला मोराने सरप्राईज एन्ट्री केली आहे. हा व्हिडीओ सध्या चर्चाचा विषय ठरला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

दापोली तालुक्यातील पोफळवणे बेलवाडी येथील गणेश विसर्जन मिरवणुकीत अविस्मरणीय प्रसंग घडला. गणपती बाप्पाच्या विसर्जनासाठी निघालेल्या मिरवणुकीदरम्यान अचानक रस्त्यावर एक सुंदर मोर आला. हा मोर चक्क मिरवणुकीच्या मधोमध उभा राहिला आणि इकडे तिकडे बागडू लागला. त्याचे देखणे रूप पाहून विसर्जन मिरवणुकीतील नागरिक भारावून गेले. मुलांनी ‘अरे नाच नाच’ अशी हाक मारल्यावर मिरवणुकीचा उत्साह अधिकच वाढला. बाप्पाला निरोप देण्यासाठी मोरराज स्वतःच आल्याचा अनुभव घेतल्यामुळे गावकऱ्यांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

शेवटी नागरिकांनी त्याला “जा रे” अशी विनंती केली, त्यावर मोराने एक मोठा सूर काढला आणि जवळच्या घराच्या छतावर उडून गेला. त्यानंतर विसर्जन मिरवणूक पुढे निघाली. हा संपूर्ण प्रसंग पोफळवणे येथील उमेश भरत बेंडकर यांनी मोबाईलमध्ये टिपला असून सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. मिरवणुकीत दिसलेल्या मोराची चर्चा आता संपूर्ण जिल्ह्यात रंगली आहे.

FAQ

 दापोलीतील व्हायरल व्हिडीओ कोणत्या घटनेशी संबंधित आहे?
दापोली तालुक्यातील पोफळवणे बेलवाडी येथील गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान एका मोराने मिरवणुकीत आश्चर्यकारक प्रवेश केला. हा प्रसंग उमेश भरत बेंडकर यांनी मोबाईलमध्ये टिपला असून, तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

हा व्हिडीओ कधी आणि कुठे रेकॉर्ड करण्यात आला?
हा व्हिडीओ ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी दापोली तालुक्यातील पोफळवणे बेलवाडी येथे गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान रेकॉर्ड करण्यात आला.

व्हिडीओमध्ये काय दिसत आहे?
व्हिडीओमध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान एक सुंदर मोर रस्त्यावर येऊन मिरवणुकीच्या मधोमध उभा राहतो आणि इकडे-तिकडे बागडतो. मुलांनी ‘अरे नाच नाच’ अशी हाक मारल्यानंतर तो आणखी उत्साहाने फिरतो. शेवटी, नागरिकांनी “जा रे” अशी विनंती केल्यानंतर मोर एक सूर काढून जवळच्या घराच्या छतावर उडून जातो.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
dapoliKonkanKonkan GaneshotsavMorpeacock

इतर बातम्या

बॉलिवूडचा 'हा' सुपरस्टार गर्लफ्रेंडला कब्रिस्तानम...

मनोरंजन