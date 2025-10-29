English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतात 2031 पर्यंत प्रत्येक माणसाचं उत्पन्न किती असेल? आकडा जाणून वाटेल आश्चर्य!

Per Capita Income in 2031: 2031 पर्यंत भारतातील दरडोई उत्पन्न किती असेल? जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 29, 2025, 02:16 PM IST
भारतात 2031 पर्यंत प्रत्येक माणसाचं उत्पन्न किती असेल? आकडा जाणून वाटेल आश्चर्य!
दरडोई उत्पन्न

Per Capita Income in 2031: भारत देश वेगाने प्रगती करतोय. औद्योगिक, तंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगाने प्रगती होतेय. अशावेळी भारतीयांच्या उत्पन्नावरही याचा परिणाम दिसून येतोय. गेल्या काही वर्षांत भारतातील श्रीमंतांची संपत्ती झपाट्याने वाढताना दिसतेय. अशावेळी 2031 पर्यंत भारतातील दरडोई उत्पन्न किती असेल? फ्रँकलिन टेम्पलटनच्या अहवालात यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

जीडीपीची वेगवान वाढ

2024 ते 2030 दरम्यान नाममात्र जीडीपी 11 टक्के सीएजीआरने वाढून ₹644 लाख कोटींवर पोहोचेल, असे फ्रँकलिन टेम्पलटनच्या अहवालात म्हटलंय. देशांतर्गत खपाचा वाटा 60 टक्के राहील, ज्यामुळे भारत तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक बाजार बनेल. 2024 मध्ये खासगी खप ₹185 लाख कोटींवर जाईल, जो 2013 च्या ₹88 लाख कोटींपेक्षा दुप्पट आहे. हा वेग चीन, अमेरिका आणि जर्मनीपेक्षा जास्त असल्याचे अहवालात म्हटलंय.

बचत-गुंतवणुकीत क्रांती

सप्टेंबर 2025 मध्ये एसआयपी गुंतवणूक ₹29361 कोटींवर पोहोचली, जी पाच वर्षांपूर्वी 10351 कोटी होती. शहरीकरण 32 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांवर गेल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

ग्रामीण खर्चात उसळी

ग्रामीण भागातील मासिक खर्च 1429 वरून 3774 वर पोहोचला. प्रीमियम एफएमसीजी उत्पादनांचा बाजारवाटा 2020 च्या 20 टक्क्यांवरून 2024 मध्ये 30-35 टक्के होईल; 2025 पर्यंत 5 लाख कोटींचा बाजार बनेल, असंही अहवालात म्हटलंय. 

करोडपतींची संख्या दुप्पट

अहावालानुसार, सध्या 8 कोटींहून अधिक मालमत्ता असलेले 8.5 लाख लोक आहेत. 2027 पर्यंत ही संख्या 16.5 लाख होईल. 20 टक्के करोडपती 40 वर्षांखालील असून, कमाईचा मुख्य स्रोत तंत्रज्ञान, स्टार्टअप आणि रिअल इस्टेट आहे.

दरडोई उत्पन्न दुप्पट

2024 अखेरीस भारतात वार्षिक 10 लाख रुपये कमावणारी कुटुंबे 10 कोटींवर पोहोचतील, असे फ्रँकलिन टेम्पलटनच्या अहवालात म्हटलय.  2013 मध्ये ही संख्या फक्त 6 कोटी होती. यामुळे एकूण खपाच्या 40 टक्के वाटा या वर्गाकडे असेल. 2010 ते 2024 दरम्यान प्रति व्यक्ति उत्पन्न ₹2.41 लाखांवर पोहोचले असून, 2031 पर्यंत ते ₹4.63 लाख होईल. यामुळे प्रीमियम वस्तू, पर्यटन, आरोग्य आणि मनोरंजनावर अतिरिक्त खर्च वाढेल, असेही अहवालात म्हटलंय.

FAQ 

१. २०२४ अखेरीस भारतात वार्षिक ₹१० लाख कमावणारी कुटुंबे किती असतील?

उत्तर: फ्रँकलिन टेम्पलटनच्या अहवालानुसार, २०२४ अखेरीस अशी कुटुंबे १० कोटी असतील. २०१३ मध्ये ही संख्या ६ कोटी होती.

२. २०३१ पर्यंत भारतातील प्रति व्यक्ति उत्पन्न किती होईल?

उत्तर: २०३१ पर्यंत प्रति व्यक्ति उत्पन्न ₹४.६३ लाख होईल. २०२४ मध्ये ते ₹२.४१ लाख आहे.

३. सध्या किती लोकांची गुंतवणुकीयोग्य मालमत्ता ₹८ कोटींहून अधिक आहे?

उत्तर: सध्या ८.५ लाखांहून अधिक लोकांची मालमत्ता ₹८ कोटींहून जास्त आहे. २०२७ पर्यंत ही संख्या १६.५ लाख होईल.

