/19 सप्टेंबर रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्या की कमी झाल्या? जाणून घ्या मुंबई ते दिल्ली पर्यंतचे इंधन दर

Petrol And Diesel Rates Today : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमतीत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर होत असतो. 19 सप्टेंबर रोजी शनिवारी भारतातील तेल कंपन्यांनी सकाळी 6 वाजता आजचे लेटेस्ट पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. दिलासादायक गोष्ट अशी की पेट्रोल आणि डिझेल सारख्या इंधनाच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. सरकारने अलीकडेच पेट्रोल आणि डिझेल निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स कमी केला असला तरी, त्याचा देशांतर्गत किरकोळ किमतींवर थेट परिणाम झालेला नाही आणि सामान्य ग्राहकांसाठीचे दर अपरिवर्तित राहिले आहेत.
पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर 1.50 रुपयांवरून 0.50 रुपये (50 पैसे) इतके कमी करण्यात आले आहे. म्हणजेच प्रति लिटर 1 रुपयाची कपात करण्यात आली आहे. डिझेलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर 25 रुपयांवरून 20 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आलं आहे. म्हणजेच त्यात प्रति लिटर 5 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. तसेच त्यावर लागू असलेला प्रति लिटर 1 रुपयाचा 'रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर' सरकारने शून्य केला आहे. सरकारने एटीएफच्या निर्यातीवरील कर प्रति लिटर 19 रुपयांवरून 15 रुपयांपर्यंत कमी केला असून, यामुळे प्रति लिटर 4 रुपयांचा दिलासा मिळाला आहे.
दिल्ली 102.12 रुपये
मुंबई 111.31 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये
चेन्नई 107.78 रुपये
गाजियाबाद 101.76 रुपये
पटना 113.35 रुपये
नागपुर 111.90 रुपये
देहरादून 103.54 रुपये
आगरा 101.66 रुपये
दिल्ली 95.20 रुपये
मुंबई 97.97 रुपये
कोलकाता 99.82 रुपये
चेन्नई 99.56 रुपये
गाजियाबाद 95.36 रुपये
पटना 99.36 रुपये
नागपुर 98.20 रुपये
देहरादून 95.93 रुपये
आगरा 95.02 रुपये
पुढील महिन्यापासून लागू होणाऱ्या 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' व्यवहारांवरील नवीन शुल्कातून सूट मिळावी अशी मागणी पेट्रोल पंप विक्रेत्यांनी केली आहे. विक्रेत्यांनी इशारा दिला आहे की, त्यांचा प्रॉफिट मार्जिन आधीच अत्यंत कमी असल्याने हा अतिरिक्त खर्च सोसणे त्यांना कठीण जाईल. परिणामी ते 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे UPI पेमेंट्स स्वीकारण्यास पूर्णपणे नकार देऊ शकतात.