/Petrol and Diesel Price Today : पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढणार? नेमकं कारण काय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील इंधनाचे दर

Petrol and Diesel Price Today : सरकारी तेल मार्केटिंग कंपन्या यांनी 12 जुलै रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. असं असतानाच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी जास्त होत आहेत. परिणामी, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्या 'डायनॅमिक प्राइसिंग' (बदलत्या दरानुसार किंमत निश्चित करण्याची) प्रणालीचा अवलंब करत आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमती या चलन विनिमय दरांमधील चढ उतारांनुसार पेट्रोल पंपावरील इंधनाचे दर दररोज सकाळी बदलले जाऊ शकतात. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढत असल्याने येत्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेने इराणवर केलेल्या ताज्या हमल्यानंतर आता इराणने सुद्धा त्याला चोख प्रतिउत्तर द्यायला सुरुवात केली आहे. इराणने खाडी देशातील अमेरिकी सैन्य तळांना निशाणा बनवलं आहे. यामुळे मिडल ईस्टमध्ये तणाव वाढला आहे. इराणने कतार, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत आणि ओमान या ठिकाणी अमेरिकेच्या सैन्य
दलाच्या तळांवर मिसाईल टाकल्या. या हल्ल्यानंतर आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रूड ऑइलच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात तणावामुळे होर्मुजचे एनर्जी शिपमेंट हे पुन्हा अडचणीत आलेत. जगातील २० टक्के कच्चे तेल हे याच रस्त्यातून येत असल्याने इराण अमेरिका देशात पुन्हा संघर्ष सुरु झाल्याने सोमवारी सकाळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती या 3 टक्क्यांनी अधिक वाढून 78.35 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. जर हा तणाव कायम राहिला आणि कच्च्या तेलाचे भाव 80 डॉलर्सच्या पातळीवरच राहिले, तर सरकारी तेल कंपन्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनवर प्रचंड दबाव येईल. परिणामी किंमतींमध्ये महिनाभर स्थिरता राहिल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 ते 5 रुपयांची वाढ होऊ शकते.
दिल्ली : पेट्रोलची किंमत - 102.12 रुपये
डिझेलची किंमत - 95.20 रुपये
मुंबई : पेट्रोलची किंमत - 111.21 रुपये
डिझेलची किंमत - 97.83 रुपये
कोलकाता : पेट्रोलची किंमत - 113.51 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.82 रुपये
चेन्नई : पेट्रोलची किंमत - 107.77 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.55 रुपये
हैदराबाद : पेट्रोलची किंमत - 115.69 रुपये
डिझेलची किंमत - 103.82 रुपये
पुणे : पेट्रोलची किंमत - 112.02 रुपये
डिझेलची किंमत - 98.66 रुपये
पटना : पेट्रोलची किंमत - 113.35 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.36 रुपये