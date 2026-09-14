/14 सप्टेंबर रोजी काय आहे पेट्रोल - डिझेलच्या किंमती? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील इंधन दर

Today Petrol And Diesel Rates : सोमवार 14 सप्टेंबर 2026 रोजी सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत बदल केलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये चढ उतार असताना सुद्धा भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत बदल झालेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला असून देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर आणि डिझेलच्या 95.20 रुपये प्रति लीटर रुपयांना विकलं जात आहे.
मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि तांबडा समुद्र यांसारख्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर जहाजांच्या वाहतुकीत निर्माण झालेले अडथळे यामुळे या महिन्यात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. जागतिक स्तरावर प्रमाण मानले जाणारे 'ब्रेंट क्रूड' आज प्रति बॅरल 107.64 डॉलर्सच्या आसपास व्यवहार करत आहे. काही काळापूर्वी त्याने 109 डॉलर्सचा टप्पाही गाठला होता. त्याच वेळी अमेरिकेतील बेंचमार्क मानल्या जाणाऱ्या 'वेस्ट टेक्सास इंटरमीजिएट'ची किंमत आज प्रति बॅरल 102.86 डॉलर्स इतकी आहे.
ब्रिटीश नौदलाशी संबंधित सागरी सुरक्षा संस्था असलेल्या 'यूके मॅरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स'च्या माहितीनुसार, धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधून जात असताना एका व्यापारी जहाजाला अज्ञात वस्तूचा फटका बसला. रॉयटर्सच्या रिपोर्ट्सनुसार, ही घटना होर्मुजमधून होणाऱ्या शिपिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय येत असताना घडली आहे. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी 'चोकपॉइंट' आहे. ज्यातून सध्याच्या तणावापूर्वी जगातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे एक पंचमांश पुरवठा होत असे. जसं याआधी सुद्धा पाहायला मिळालं की सप्लाय ठप्प झाल्यावर आंतरराष्ट्रीय बाजारात घबराट निर्माण झाली. ब्रेंट क्रूडमध्ये किंमती उसळून 107 डॉलर प्रति बॅरल पार गेली आहे. जर या मार्गावरील तणाव दीर्घकाळ कायम राहिला, तर कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरल 120 ते 130 डॉलर्सच्या विक्रमी पातळीपर्यंत पोहोचू शकतात असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
दिल्ली - 102.12 रुपये
मुंबई - 111.31 रुपये
कोलकाता - 113.51 रुपये
चेन्नई - 107.78 रुपये
गुरुग्राम - 102.97 रुपये
पटना - 113.35 रुपये
नागपुर - 111.90 रुपये
श्रीनगर - 104.10 रुपये
इंदौर - 114.32 रुपये
दिल्ली - 95.20 रुपये
मुंबई - 97.97 रुपये
कोलकाता - 99.82 रुपये
चेन्नई - 99.56 रुपये
गुरुग्राम - 95.94 रुपये
पटना - 99.36 रुपये
नागपुर - 98.20 रुपये
श्रीनगर - 92.81 रुपये
इंदौर - 99.41 रुपये